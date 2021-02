BMW Luncurkan X7 xDrive40i Opulence dan X3 xDrive30i M Sport.

BMW Group Indonesia nampak agresif mengawali tahun ini. Setelah meluncurkan tiga model rakitan dalam negeri awal tahun ini, pemegang merek BMW dan MINI tersebut kembali meluncurkan dua model barunya sekaligus untuk memperkuat jajaran BMW X Series.

Model pertama adalah flagship BMW X7 xDrive40i Opulence dan model kedua adalah varian tertinggi dari BMW X3 dengan menghadirkan BMW X3 xDrive30i M Sport. Dengan penambahan the New X7, secara total BMW Group Indonesia telah merakit 8 model secara lokal tepatnya di BMW Production Network 2, Gaya Motor, Jakarta.

“Hari ini, BMW Indonesia siap buka babak baru dari BMW Story of Luxury, mengomunikasikan mengenai rangkaian kendaraan flagship dalam portofolio BMW, wujudkan pemahaman baru tentang kemewahan – yang menyatukan emosi, estetika inspirasional dan kenyamanan berkendara melalui peluncuran THE NEW X7,” ungkap President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan, Rabu (25/2).

Produk flagship dari keluarga BMW X ini, menurut Ramesh, mewakili puncak kemewahan dan perlihatkan potensi pengembangan pasar kendaraan mewah di Indonesia. Model terbaru BMW X7 xDrive40 Opulence telah dilengkapi dengan sentuhan eksterior, fitur serta sistem semi-autonomous driving yang semakin canggih.

Peluncuran varian kedua dari BMW X3 yaitu BMW X3 xDrive30i M Sport ini hadir dengan desain eksterior dan interior BMW M Sport yang ikonik dan sporty, serta ragam fitur pintar terbaru.

"Perakitan secara lokal dari kedua model kendaraan ini meng hadirkan kendaraan dengan fitur yang telah disesuaikan dengan permintaan pelanggan, waktu tunggu yang lebih singkat, dan harga yang lebih kompetitif," ujar Ramsesh.

BMW X7 xDrive40i Opulence dibanderol dengan harga of the road Jakarta Rp2,299 miliar sedangkan BMW X3 sDrive30i ditawarkan seharga Rp1,139 miliar.

Setiap unit kendaraan dilengkapi dengan BMW Service Inclusive, yang meliputi gratis perawatan rutin selama 5 tahun atau 60.000 km, tergantung mana yang lebih dulu, serta garansi 36 bulan tanpa batasan jarak tempuh.

BMW Exhibition 26-28 Februari 2021 di Plaza Senayan.

Untuk memberikan kesempatan pelanggan untuk melihat dan mencoba langsung rangkaian kendaraan terbaru dari keluarga BMW X, BMW Indonesia menggelar BMW Exhibition pada 26-28 Februari di Plaza Senayan, Jakarta.

Acara ini menjadi sangat istimewa dengan hadirnya dua kendaraan terbaru rakitan dalam negeri BMW X7 xDrive40i Opulence dan BMW X3 xDrive30i M Sport yang baru diluncurkan ini.

Dua kendaraan terbaru ini akan hadir dan dapat dicoba langsung oleh para pelanggan serta tersedia dengan penawaran menarik dan program khusus untuk memeriahkan kampanye komunikasi: CHOOSE YOUR X di BMW Exhibition at Plaza Senayan. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.mybmw.co.id. (S-4)