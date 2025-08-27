SEA Deaf Games ke-2, Tiga Atlet Putri Tuli Indonesia Rebut Perunggu Beregu

Headline
Indonesia berhasil meraih medali perunggu pada nomor beregu beranggotakan tiga orang dalam SEA Deaf Games ke-2. Kompetisi ini digelar di Jaya Ancol Bowling Center, Jakarta, pada 22 hingga 25 Agustus 2025.
Trio itu beranggotakan atlet Tuli Rachmita Maun Harahap, Yulia Oktaviani, dan Naura Athifa M. Ketiganya tampil konsisten meski menghadapi tantangan teknis di arena pertandingan.
"Faktor oil pattern (medium dan long) menjadi kendala utama.
Oil pattern kali ini berbeda dan lebih menguntungkan bagi pemain dengan kecepatan bola tinggi. Alhamdulillah, kami bisa bertahan dengan sabar hingga akhirnya meraih perunggu,” ujar Rachmita, yang juga Komisioner Komisi Disabilitas Nasional (KND).
Capaian ini menjadi medali perdana untuk tim boling putri tuli Indonesia di SEA Deaf Games. “Walaupun perunggu, ini sangat membahagiakan karena jadi momentum pecah telur bagi timnas boling putri Tuli. Semoga medali ini menjadi awal kebangkitan untuk prestasi berikutnya,” kata Rachmitha.
Ia berharap capaian ini dapat membuka jalan menuju ajang yang lebih besar, termasuk ajang Asia Pacific Deaf Sport yang akan dilaksanakan pada 2026 di Kuala Lumpur serta SEA Deaf Games ke-3 pada 2027 yang direncanakan berlangsung di Penang, Malaysia.
Selain itu, para atlet Tuli berharap dukungan lebih luas dari masyarakat maupun pemerintah, terutama dalam dukungan penyediaan fasilitas latihan dan pembinaan bagi atlet Tuli.
Kegiatan penutupan SEA Deaf Games ke-2 dihadiri oleh Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Jonna Damanik.(X-8)
