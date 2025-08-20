Ditemani Suami, Megatron Teken Kontrak dengan Klub Voli Turki Manisa BBSK

Pevoli Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi (kedua kanan) berselebrasi bersama rekannya usai berhasil mencetak skor saat bertanding melawan tim Jakarta Electric PLN pada pertandingan Final Four seri ketiga putri Proliga 2025 di Gor(Antara/ Mohammad Ayudha)

BINTANG voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, resmi bergabung dengan klub Turki, Manisa Buyuksehir Belediyespor Kulubu (Manisa BBSK). Kabar perekrutan itu diumumkan langsung pihak klub melalui akun Instagram resminya, Selasa (19/8) malam WIB.

"Pemain kami, Megawati Hangestri Pertiwi, telah menandatangani kontrak yang menghubungkannya dengan warna kami," tulis pihak klub di Instagram resmi mereka, @manisabbsk.

Penandatanganan kontrak dilakukan di Fasilitas Olahraga Halil Onultmak dan dihadiri Presiden Cabang Bola Voli Manisa, Murat Ku. "Kami ingin menyambut Anda kembali, Mega, dan berharap sukses," lanjut pernyataan klub.

Megawati, yang dijuluki Megatron, meneken kontrak setelah menjalani tes medis sehari pascakedatangannya di Kota Manisa bersama sang suami, Dio Novandra, Senin (18/8). Hasil pemeriksaan menyatakan kondisi fisiknya siap untuk memperkuat tim.

Manisa BBSK sendiri merupakan tim promosi di Kadiniar 1 Ligi, kasta kedua Liga Voli Turki. Kehadiran Megawati diharapkan mampu menambah kekuatan klub dalam menatap persaingan musim baru.

Pengalaman Megawati di level internasional sudah teruji. Dua musim memperkuat Red Sparks di Korea Selatan, ia bahkan membawa klub itu lolos ke final liga meski gagal juara usai dikalahkan Pink Spiders 2-3 pada laga penentuan.

Tiga bulan bulan setelah menyelesaikan kontrak di Korsel, pada Juli 2025, Megawati menikah dengan Dio yang merupakan atlet finswimming. Akad nikah Mega dan Dio berlangsung di Jember, Jawa Timur dan disiarkan di kanal YouTube.

Sebelum ke Turki, Megawati sempat tampil di Final Four Proliga 2025 bersama Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Namun, kondisi fisik yang belum prima membuat kontribusinya terbatas sehingga gagal mengantar tim ke partai puncak. Kini, dengan status sebagai pemain anyar Manisa BBSK, Megawati diharapkan kembali menunjukkan ketajamannya di level Eropa. (M-1)