Catatan Perolehan Medali Kontingen Indonesia di Olimpiade: Dari Awal hingga 2024!

Akmal Fauzi
18/8/2025 18:54
Catatan Perolehan Medali Kontingen Indonesia di Olimpiade: Dari Awal hingga 2024!
Arak-arakan atlet Olimpiade Paris 2024 peraih medali di antaranya Veddriq Leonardo atlet panjat tebing peraih emas (kedua kiri), Rizki Juniansyah atlet angkat besi peraih emas (kedua kanan), Gregoria Mariska Tunjung atlet bulu tangkis peraih perunggu melin(MI/Usman Iskandar)

Indonesia sudah ikut Olimpiade sejak 1952, tapi medali pertama baru diraih pada 1988. Hingga 2024, Indonesia punya 40 medali: 10 emas, 14 perak, dan 16 perunggu. Medali ini kebanyakan dari bulu tangkis dan angkat besi. Yuk, kita jelajahi sejarah medali Indonesia pada Olimpiade!

Sejarah Medali Indonesia pada Olimpiade

Medali pertama Indonesia adalah perak dari panahan di Seoul 1988. Ini jadi langkah awal sejarah gemilang. Lalu, di Barcelona 1992, bulu tangkis membawa 5 medali sekaligus. Sejak itu, Indonesia terus menambah medali di setiap Olimpiade.

Daftar Medali Indonesia per Olimpiade

  • Seoul 1988: 1 perak (panahan)
  • Barcelona 1992: 2 emas, 2 perak, 1 perunggu (bulu tangkis)
  • Atlanta 1996: 1 emas, 1 perak, 2 perunggu (bulu tangkis, angkat besi)
  • Sydney 2000: 1 emas, 3 perak, 2 perunggu (bulu tangkis, angkat besi)
  • Athens 2004: 1 emas, 1 perak, 2 perunggu (bulu tangkis, angkat besi)
  • Beijing 2008: 1 emas, 1 perak, 4 perunggu (bulu tangkis, angkat besi)
  • London 2012: 2 perak, 1 perunggu (angkat besi)
  • Rio 2016: 1 emas, 2 perak (bulu tangkis, angkat besi)
  • Tokyo 2020: 1 emas, 1 perak, 3 perunggu (bulu tangkis, angkat besi)
  • Paris 2024: 2 emas, 1 perunggu (angkat besi, panjat tebing, bulu tangkis)

Cabang Olahraga Andalan Indonesia

Bulu tangkis menyumbang 22 medali, terbanyak di antara semua cabang. Angkat besi menyusul dengan 16 medali. Panahan dan panjat tebing masing-masing menyumbang 1 medali. Ini menunjukkan kekuatan Indonesia di cabang-cabang ini.

Prestasi Terbaru dan Masa Depan

Pada Olimpiade Paris 2024, Indonesia meraih 2 emas dari angkat besi dan panjat tebing, plus 1 perunggu dari bulu tangkis. Prestasi ini membuktikan kerja keras atlet Indonesia. Apa rahasia sukses medali Indonesia pada Olimpiade? Latihan keras, dukungan pelatih, dan semangat pantang menyerah!

Mari dukung atlet Indonesia untuk meraih lebih banyak medali di Olimpiade mendatang.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
