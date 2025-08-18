Catatan Perolehan Medali Kontingen Indonesia di Olimpiade: Dari Awal hingga 2024!

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Indonesia sudah ikut Olimpiade sejak 1952, tapi medali pertama baru diraih pada 1988. Hingga 2024, Indonesia punya 40 medali: 10 emas, 14 perak, dan 16 perunggu. Medali ini kebanyakan dari bulu tangkis dan angkat besi. Yuk, kita jelajahi sejarah medali Indonesia pada Olimpiade!
Medali pertama Indonesia adalah perak dari panahan di Seoul 1988. Ini jadi langkah awal sejarah gemilang. Lalu, di Barcelona 1992, bulu tangkis membawa 5 medali sekaligus. Sejak itu, Indonesia terus menambah medali di setiap Olimpiade.
Bulu tangkis menyumbang 22 medali, terbanyak di antara semua cabang. Angkat besi menyusul dengan 16 medali. Panahan dan panjat tebing masing-masing menyumbang 1 medali. Ini menunjukkan kekuatan Indonesia di cabang-cabang ini.
Pada Olimpiade Paris 2024, Indonesia meraih 2 emas dari angkat besi dan panjat tebing, plus 1 perunggu dari bulu tangkis. Prestasi ini membuktikan kerja keras atlet Indonesia. Apa rahasia sukses medali Indonesia pada Olimpiade? Latihan keras, dukungan pelatih, dan semangat pantang menyerah!
Mari dukung atlet Indonesia untuk meraih lebih banyak medali di Olimpiade mendatang.
