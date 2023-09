Kalahkan AS, Kanada di Peringkat Tiga Piala Dunia FIBA 2023

TIM Kanada berhasil mengalahkan Amerika Serikat (AS) dalam laga perebutan medali perunggu dalam Piala Dunia FIBA 2023. Kanada menundukan AS dengan skor 127-118 pada laga yang digelar di Mall of Asia Arena Manila Filipina, Minggu.



Laga yang bertaburan pemain NBA itu berlangsung ketat. Bahkan harus diselesaikan melalui babak tambahan waktu.

Kanada mendominasi lajunya pertandingan. Meski begitu pemain muda AS sempat membuat Kanada kerepotan pada akhir kuater pertama dna kedua.

Pada babak tambahan waktu, Mikal Bridges melemparkan tembakan tiga angka pada 2 detik terakhir, dan bola mencapai keranjang 1,8 detik setelahnya yang mengubah skor 108-111 menjadi 111-111 di kuarter keempat.

Babak tambahan lima menit itu tidak berjalan ketat di kuater keempat. AS hanya mampu membuat tujuh poin, sedangkan Kanada mencatatkan 16 angka.



Dillon Brooks menjadi pemain terbaik pada laga AS melawan Kanada dengan mencetak 39 poin, yang 21 angka di antaranya dibuat dari tembakan tiga angka.



Shai Gilgeous-Alexander yang saat melawan Serbia diredam dengan hanya mencetak 15 poin, kali ini kembali ke performanya dengan menyarangkan 31 angka. RJ Barrett menambahkan 23 poin, dan Kelly Olynyk bersama Luguentz Dort sama-sama menyumbang 11 poin.



Dari AS, Anthony Edwarda mencetak 24 poin, Austin Reaves 23 poin, Mikal Bridges 19 poin, Boby Portis Jr 14 poin, Jalen Brunaon 13 poin, dan Josh Hart 10 poin. (Ant/Z-3)