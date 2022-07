Play-off IBL Digelar di Bandung

GELARAN Indonesian Basketball League (IBL) kembali bergulir setelah Piala Asia FIBA 2022 rampung. IBL yang memasuki babak play-off akan digelar di C'Tra Arena Bandung, Jawa Barat, pada 13-30 Agustus.

Sebanyak delapan tim yang lolos ke play-off akan bersaing memperebutkan gelar juara. Kedelapan tim yakni Pelita Jaya Bakrie, Satria Muda Pertamina, Prawira Bandung, NSH Mountain Gold Timika. Kemudian, ada West Bandits Combiphar Solo, Dewa United Surabaya, Amartha Hangtuah, dan RANS PIK Basketball.

"Delapan tim terbaik sudah bersiap di antaranya dengan melakukan tune up game di antara mereka. Babak play-off dipastikan akan berlangsung sengit," kata Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah melalui keterangannya, Selasa (26/7).

Play-off IBL menggunakan format best of three. Pada seri pertama yang dimulai 13-16 Agustus, Pelita Jaya akan ditantang RANS adapun Satria Muda menghadapi Hangtuah.

Sementara itu, Prawira akan melawan Dewa United sedangkan NSH berhadapan dengan dengan West Bandits.

Pemenang laga best of three akan melaju ke semifinal yang digelar pada 20-23 Agustus. Puncaknya, laga final antara dua pemenang semifinal akan digelar pada 27-30 Agustus.

Junas mengatakan tim-tim yang berlaga akan diperkuat kekuatan terbaik. Para pemain nasional yang baru saja berlaga pada Piala Asia FIBA sudah kembali bergabung dengan klub masing-masing.

"Beberapa klub juga melakukan pergantian pemain asing, kita akan saksikan apakah ada perubahan peta kekuatan pada play-off nanti," ujarnya.(OL-5)