Suns Cetak Kemenangan Pertama di Semifinal Wilayah Barat NBA

PHOENIX Suns berhasil memetik kemenangan perdana atas Dallas Mavericks pada gim pertama semifinal Wilayah Barat NBA 2021/2022, dengan skor kemenangan 121-114.

Melakoni pertandingan kandang di Footprint Center, Deandre Ayton tampil ciamik dengan menyumbangkan 25 poin untuk Suns. Sementara itu, Devin Booker menambahkan 23 poin sepanjang 38 menit melantai.

Chris Paul juga tak kalah tampil apik dalam pertandingan itu dengan mencetak 19 poin dan 5 rebound. Lalu, Cameron Jhonson juga tampil cukup baik dengan meraih 17 poin untuk Suns.

Suns tidak pernah tertinggal sepanjang pertandingan. Melompat untuk memimpin 9-0 di menit pembukaan dan terus melaju hingga menit terakhir. Sebelum akhirnya, mengalahkan Mavericks untuk 10 kali berturut-turut, termasuk pertandingan musim reguler.

"Kami berhasil merebut kemenangan. Tentu pertandingan tidak selalu berjalan indah. Kami memainkan sebagian besar permainan dengan baik. Kami akan segera melihat video penampilan kami dan melihat apa yang perlu diperbaiki," tutur point guard Suns, Chris Paul.

Luka Doncic memimpin Mavericks dengan mencatatkan 45 poin, 12 rebound, dan delapan assist. Ini adalah pertama kalinya Mavericks melaju ke babak semifinal Wilayah Barat dalam empat tahun karir NBA Doncic.

Doncic dan Maxi Kleber tampak siap sepanjang pertarungan menghadapi Suns. Namun sayang, para punggawa Mavericks lainnya tidak berbuat banyak sampai akhir pertandingan dan membuat Mavericks kalah. Kleber finis dengan 19 poin sepanjang 25 menitnya melantai.

"Saya pikir Maxi dan Luka di babak pertama membuat kami bertahan," kata pelatih Mavericks Jason Kidd. "Kami bisa saja dengan mudah tertinggal 39 di babak pertama, tetapi Maxi dan Luka bermain dengan bagus," sambungnya.

Saat ini, kedua tim bersiap untuk melakukan gim kedua dari rangkaian seri best of seven. Adapun laga kedua dijadwalkan pada Kamis (5/5) WIB, dengan pertandingan yang berlangsung di Footprint Center.(ESPN/OL-11)