Gerakan Pangan Murah di Padang, Bapokting Dijual Lebih Terjangkau

Memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Pemerintah bersama Perum Bulog menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 7.285 kecamatan seluruh Indonesia, Sabtu (30/8).

Khusus di Padang, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang, Didi Aryadi, mengatakan kegiatan GPM di Kota Padang tersebar di sebelas kecamatan dan sejumlah titik lainnya.

“Barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting) disuplai langsung dari Bulog. Kita imbau masyarakat agar memanfaatkan GPM selama beberapa hari ke depan, untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah dan terjangkau,” ujarnya saat peninjauan GPM di Kantor Camat Padang Barat.

Ia menambahkan, GPM tidak hanya dipusatkan di kantor camat, tetapi juga digelar di kantor pos dan sejumlah titik lainnya.

“Ke depan, kita akan terus memperkuat kerja sama dengan Bulog untuk memastikan kebutuhan bapokting bisa didapat masyarakat dengan harga terjangkau,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kanwil Sumatera Barat, Darma Wijaya, menyebutkan Bulog Wilayah Sumatera Barat menyiapkan 1.200 ton beras. Pihaknya siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun stakeholder terkait agar GPM berjalan lancar.

“Kegiatan ini merupakan upaya massal untuk memudahkan masyarakat memperoleh bapokting dengan harga murah. Bulog siap mendukung penuh,” tegasnya.

Sebagai informasi, pada GPM yang berlangsung di Kantor Camat Padang Barat, harga jual beras SPHP ditetapkan Rp57.500 per karung, gula pasir Rp17.000 per kilogram, dan minyak goreng merek Minyak Kita Rp14.500 per liter. (H-1)