Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Lilik Darmawan
30/8/2025 17:29
BI Purwokerto Gelar Selaras, Bersama-sama Deklarasi Antijudol dan Antipinjol Ilegal
Deklarasi Antijudol(MI/Lilik Darmawan)

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Purwokerto menggelar Semarak Festival Ekonomi Syariah Eks Karesidenan Banyumas (Selaras) selama dua hari, Sabtu–Minggu (30–31/8), di GOR Satria Purwokerto, Jawa Tengah.

Festival ini menghadirkan beragam pelaku ekonomi syariah dari wilayah Banyumas Raya dengan rangkaian kegiatan yang menitikberatkan pada pengembangan ekosistem halal, keuangan syariah, serta edukasi masyarakat.

Kepala KPw BI Purwokerto Christoveny mengatakan Selaras dirancang sebagai ruang interaksi sekaligus edukasi agar masyarakat lebih memahami peran penting ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga : Kantor BI Purwokerto Siapkan Rp1,4 Triliun Saat Nataru

“Tujuannya untuk terus mengembangkan ekonomi keuangan syariah di Banyumas Raya. UMKM syariah, daya hidup masyarakat, hingga konsumsi halal. Termasuk bagaimana zakat, infak, sedekah, dan wakaf bisa menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, terutama dalam mengurangi angka kemiskinan,” jelasnya.

Christoveny menambahkan, dalam momentum Selaras juga dilakukan deklarasi bersama antijudi online (judol) dan antipinjol ilegal. Deklarasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terjerat praktik yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip halal.

“Banyak masyarakat tergiur dengan keuntungan sesaat dari pinjol, padahal bunganya sangat memberatkan. Karena itu, kami bersama masyarakat mendeklarasikan anti-pinjol ilegal, agar kesejahteraan bisa diraih dengan cara yang halal,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono yang hadir membuka acara, mengapresiasi langkah BI Purwokerto dalam mendorong pertumbuhan ekonomi halal di daerahnya.

“Bank Indonesia tidak hanya mendukung UMKM, tetapi juga membantu sertifikasi halal bagi pelaku usaha, termasuk rumah pemotongan hewan. Hal ini penting agar umat Islam merasa aman dan nyaman dalam memperoleh produk yang sudah terjamin kehalalannya,” ungkap Sadewo.

Festival Selaras turut diramaikan oleh puluhan UMKM binaan BI Purwokerto yang telah memperoleh sertifikasi halal. Kehadiran mereka diharapkan semakin memperkuat ekosistem halal sekaligus menyediakan beragam pilihan produk berkualitas bagi masyarakat. (H-1)

 

 

 



Editor : Denny parsaulian
