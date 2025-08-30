Pemko Padang Panjang Dorong Kesadaran Gizi Remaja Lewat Program Aksi Bergizi di Sekolah(MI/Yose Hendra)

Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Kesehatan kembali menggencarkan upaya peningkatan kualitas kesehatan remaja. Kali ini, lewat program Aksi Bergizi yang digelar di SMA Negeri 3 Padang Panjang, Jumat (29/8).

Kegiatan diawali dengan senam bersama yang diikuti ratusan siswi dengan penuh antusias. Usai senam, dilakukan penyerahan simbolis tablet tambah darah dan pembagian 157 porsi makanan bergizi kepada siswi kelas XI. Langkah ini menjadi bagian dari kampanye pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran gizi sejak usia sekolah.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua TP-PKK Kota, Maria Feronika Hendri, Staf Ahli TP-PKK Sri Wahyuni Allex, Kepala Dinas Kesehatan, Faizah, jajaran TP PKK, tenaga kesehatan puskesmas, serta para pendidik SMAN 3.

Maria menekankan pentingnya pola makan sehat bagi para pelajar. "Kami berharap anak-anak, jika tidak sempat sarapan di rumah, bisa membawa bekal ke sekolah. Program Aksi Bergizi ini sangat penting karena kalianlah harapan masa depan bangsa," ujarnya.

Sementara Faizah menambahkan, program ini merupakan strategi Pemerintah Kota untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang gizi seimbang. "Kami ingin memastikan siswa mendapatkan edukasi yang tepat mengenai pentingnya gizi dan kesehatan. Harapannya, terbentuk kebiasaan baik dalam pola makan dan gaya hidup," jelasnya.

Apresiasi juga datang dari Kepala SMAN 3, Febriace. "Kami bangga sekolah kami dipilih sebagai lokasi kegiatan ini. Terima kasih atas dukungan penuh dari Pemerintah Kota dan seluruh pihak terkait dalam menjaga kesehatan anak-anak kami," tuturnya.

Melalui program Aksi Bergizi, Pemko Padang Panjang berharap kesadaran gizi dapat tumbuh di kalangan remaja sehingga generasi muda bisa tumbuh lebih sehat, cerdas, dan berprestasi. (H-1)