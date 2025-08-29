Ricuh, Kantor DPRD Kota Makassar Dibakar Massa

Kantor DPRD Kota Makassar dibakar(tangkapan layar)

KANTOR DPRD Kota Makassar ludes terbakar usai dibakar massa yang meluapkan kekesalan dan malah menjadi tontonan warga untuk melihat secara langsung kejadian tersebut di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat malam.

Ribuan warga turun melihat langsung kantor perwakilan rakyat ini terbakar. Bahkan beberapa dari mereka bersorak saat terjadi letusan berasal dari mobil terparkir yang secara perlahan dilalap api.

Belum diketahui berapa jumlah kendaraan di dalam kantor dewan itu. Dari pantauan di lokasi tersebut ada belasan unit hangus dilalap si jago merah.

Sejauh ini, belum ada tim pemadam kebakaran yang berada di lokasi untuk memadamkan api. Api terlihat semakin membesar hingga merembet ke atas atap.

Setelah kantor dewan itu terbakar beserta isinya, massa bergerak ke DPRD Provinsi Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo. Aksi ini bukan hanya mahasiswa, tetapi masyarakat terlihat ikut serta menuju ke lokasi.

Kondisi saat ini masih dalam suasana tegang, tidak terlihat aparat kepolisian yang biasanya berjaga-jaga menghalau massa.

TNI dari kesatuan marinir saat berusaha menurunkan tensi emosi massa, mengurungkan niatnya dan lebih memilih menunggu situasi hingga tenang.

Informasi diperoleh, salah seorang Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di kantor DPRD Makassar dikabarkan terluka parah karena nekat melompat saat terjadi kebakaran. Belum diketahui nama petugas Satpol PP tersebut namun kini telah ditangani pihak rumah sakit.

Sejauh ini belum ada pihak terkait yang memberikan keterangan atas aksi anarkis massa membakar kantor dewan tersebut. Selain Kantor DPRD Makassar ludes terbakar, Kantor DPRD Sulsel nyaris dibakar massa karena dihalau TNI dari kesatuan marinir. (Ant)