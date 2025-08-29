Wali Kota Solo Minta Aparat Keamanan Berikan Ruang Humanis Kepada Demonstran Ojol

Wali Kota Solo Respati Ardi meminjau fasilitas umum di Manahan, yang dirusak para demonstran ojol.(MI/Widjajadi)

WALI Kota Solo Respati Ardi mendorong aparat keamanan bisa memberikan ruang yang lebih humanis kepada para pengemudi ojol yang melakukan penyampaian aspirasi melalui aksi solidaritas untuk rekan sejawat mereka, yang menjadi korban di Jakarta.

"Ya saya mohon kepada seluruh elemen yang ada, juga untuk aparat yang sedang bertugas bisa memberikan ruang yang lebih baik, lebih humanis, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki," ungkap Respati seusai meninjau sejumlah fasilitas umum yang dirusak para pendemo .

Respati meninjau sejumlah fasilitas umum yang rusak dan dibakar para pendemo, yang melakukan aksi menyikapi tindakan aparat yang menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan, driver ojol di Jakarta pada Kamis (28/8).

Wali Kota Solo datang ke pusat kuliner di sebelah timur Markas Brimob Batalyon C Pelopor Surakarta di Manahan, menyaksikan sisa-sisa water barrier yang dibakar, pot tanaman penghijau yang dihancurkan untuk menjadi benda yang dilemparkan ke polisi, dan kerusakan sejumlah fasilitas di shelter makanan di Manahan.

Respati menegaskan akan segera mengganti kerusakan fasilitas yang ada, termasuk memberikan insentif kepada para pedagang yang mengalami kerugian, karena banyak pembeli yang kabur ketika polisi menembakkan gas air mata.

"Saya tangani dampak kerusakan dahulu, dengan mengganti yang rusak. Tadi saya lihat kan banyak water barrier, juga pot tanaman dan pedagang yang merugi karena ekses dari aksi unjuk rasa," imbuh dia.

Dia juga meminta maaf kepada seluruh warga yang terganggu karena adanya aksi demo solidaritas dan menuntut keadilan bagi sejawat para ojol yang menjadi korban aksi demo di Jakarta. Seusai magrib, para pengemudi ojol menggeser aksi demo mereka menuju Bundaran Geladag. (E-2)