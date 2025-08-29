Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Wali Kota Solo Minta Aparat Keamanan Berikan Ruang Humanis Kepada Demonstran Ojol

Widjajadi
29/8/2025 22:37
Wali Kota Solo Minta Aparat Keamanan Berikan Ruang Humanis Kepada Demonstran Ojol
Wali Kota Solo Respati Ardi meminjau fasilitas umum di Manahan, yang dirusak para demonstran ojol.(MI/Widjajadi)

WALI Kota Solo Respati Ardi mendorong aparat keamanan bisa memberikan ruang yang lebih humanis kepada para pengemudi ojol yang melakukan penyampaian aspirasi melalui aksi solidaritas untuk rekan sejawat mereka, yang menjadi korban di Jakarta.

"Ya saya mohon kepada seluruh elemen yang ada, juga untuk aparat yang sedang bertugas bisa memberikan ruang yang lebih baik, lebih humanis, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki," ungkap Respati seusai meninjau sejumlah fasilitas umum yang dirusak para pendemo .

Respati meninjau sejumlah fasilitas umum yang rusak dan dibakar para pendemo, yang melakukan aksi menyikapi tindakan aparat yang menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan, driver ojol di Jakarta pada Kamis (28/8).

Baca juga : Demi Koperasi Merah Putih, Wali Kota Solo Keluarkan SE Pembatasan Minimarket

Wali Kota Solo datang ke pusat kuliner di sebelah timur Markas Brimob Batalyon C Pelopor Surakarta di Manahan, menyaksikan sisa-sisa water barrier yang dibakar, pot tanaman penghijau yang dihancurkan untuk menjadi benda yang dilemparkan ke polisi, dan kerusakan sejumlah fasilitas di shelter makanan di Manahan.

Respati menegaskan akan segera mengganti kerusakan fasilitas yang ada, termasuk memberikan insentif kepada para pedagang yang mengalami kerugian, karena banyak pembeli yang kabur ketika polisi menembakkan gas air mata.

"Saya tangani dampak kerusakan dahulu, dengan mengganti yang rusak. Tadi saya lihat kan banyak water barrier, juga pot tanaman dan pedagang yang merugi karena ekses dari aksi unjuk rasa," imbuh dia.

Baca juga : Sekolah Rakyat Kota Solo Pastikan 200 Siswa Ikuti Pembelajaran Tahun Ajaran Baru Juli 2025

Dia juga meminta maaf kepada seluruh warga yang  terganggu karena adanya aksi demo solidaritas dan menuntut keadilan bagi sejawat para ojol yang menjadi korban aksi demo di Jakarta. Seusai magrib, para pengemudi ojol menggeser aksi demo mereka menuju Bundaran Geladag. (E-2)

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Heryadi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved