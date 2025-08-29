Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Unisma Bekasi Resmi Diakuisisi PP Muhammadiyah

29/8/2025 22:27
PP Muhammadiyah resmi mengakuisisi Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi.(Dok.Istimewa)

PUSAT Pimpinan (PP) Muhammadiyah resmi mengakuisisi Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Jawa Barat. Momentum bersejarah menjadikan Unisma sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah ke 163 itu terjadi Kamis (28/8).

Perguruan tinggi terbesar di Kota Bekasi yang memiliki 7 Fakultas dengan 21 program studi dan 3 program magister ini diharapkan semakin terdepan dalam peningkatan mutu dan layanan.

Penandatangan akta notaris dan dokumen pendukung antara pihak YPI 45 dan PP Muhammadiyah di Gedung Pascasarjana Unisma itu dihadiri Prof Fauzan, Prof Irwan Akib, Prof Bambang Setiaji, Prof Syafiq serta Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof Harun Joko Prayitno.

Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Prof. Bambang Setiadji menyatakan, Unisma Bekasi sebagai perguruan tinggi yang mapan dan sudah tertata secara baik, ke depan diyakini akan menjadi salah satu perguruan tinggi unggulan yang dimiliki Muhammadiyah.

"Unisma sudah bagus. Saya punya keyakinan akan semakin berkembang. Ini menjadi Perguruan Tinggi Muhammadiyah ke 163," kata Prof Bambang, yang mantan rektor UMS ini.

Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) 4 Wilayah Jabar, Lukman sangat yakin, dengan diakuisisinya Unisma oleh PP Muhammadiyah akan lebih mampu meningkatkan mutu dan layanan pendidikan, riset, pengabdian, publikasi, dan peringkat akreditasi yang unggul dan berdampak. 

"Dengan diakuisisi ya Unisma oleh PP Muhammdiyah saya yakin lebih mampu meningkatkan mutu dan layanan pendidikan, riset, pengabdian serta peringkat akreditasi unggul dan berdampak," tegas Lukman. (E-2)

 



Editor : Heryadi
