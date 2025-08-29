Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Sambut HUT Kejaksaan RI ke - 80, Kejari Samosir Gelar Aksi Donor Darah

Apul Iskandar Sianturi
29/8/2025 14:20
Sambut HUT Kejaksaan RI ke - 80, Kejari Samosir Gelar Aksi Donor Darah
(MI/Apul Iskandar)

Menyambut hari Kejaksaan ke-80, Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir menggelar beberapa kegiatan aksi sosial yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu aksi nyata yang dilakukan melalui donor darah

Kajari Samosir Karya Graham Hutagaol menyampaikan rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Kejaksaan yang jatuh pada tanggal  2 September 2025 mendatang telah dilakukan selama dua pekan, diantaranya jalan santai, olahraga dan peresmian taman Adyaksa. 

Untuk mendukung program Presiden RI dalam ketahanan pangan pihaknya juga akan melakukan penanaman jagung di Desa Simarmata Kabupaten Samosir. 

Baca juga : Jaga Harga dan Pasokan Pangan, Pemkab Samosir Sediakan 5.000 kg Beras

"Hari ini kita akan donor darah sebagai kepedulian  kejaksaan untuk kesehatan dengan menyumbangkan darah untuk kebutuhan Orang lain. Atas nama kejaksaan terimakasih atas dukungan seluruh stakeholder, mohon doa supaya kejaksaan makin maju dalam penegakan hukum yang humanis dan semakin dicintai masyarakat", kata Karya di Water Front Pangururan, Kamis (28/8). 

Atas aksi sosial yang dilaksanakan oleh Kejari Samosir, Bupati Vandiko Gultom mengapresiasi aksi sosial berupa donor darah yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Samosir. Ketersediaan darah sangat penting untuk membantu kebutuhan masyarakat.

"Atas nama Pemkab Samosir saya mengapresiasi kegiatan sosial yang dilakukan Kejaksaan Samosir dan saya yakin bermanfaat langsung kepada masyarakat dan memang dibutuhkan", kata Vandiko. 

Melalui berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat, Vandiko mengatakan kegiatan tersebut  telah memperlihatkan bahwa kejaksaan bukan hanya bekerja dalam penegakan hukum namun ada sisi lain dan ikut terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat terutama dalam mendukung astacita Presiden dalam ketahanan pangan. 

"Dengan kegiatan sosial ini, ternyata Kejaksaan memiliki sifat yang humanis dan ini sangat bagus dan seluruh masyarakat. Mari bersama-sama kita sukseskan rangkaian kegiatan dengan baik", kata Vandiko. (H-1) 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Denny parsaulian
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved