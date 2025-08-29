Sambut HUT Kejaksaan RI ke - 80, Kejari Samosir Gelar Aksi Donor Darah

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Menyambut hari Kejaksaan ke-80, Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir menggelar beberapa kegiatan aksi sosial yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu aksi nyata yang dilakukan melalui donor darah.
Kajari Samosir Karya Graham Hutagaol menyampaikan rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Kejaksaan yang jatuh pada tanggal 2 September 2025 mendatang telah dilakukan selama dua pekan, diantaranya jalan santai, olahraga dan peresmian taman Adyaksa.
Untuk mendukung program Presiden RI dalam ketahanan pangan pihaknya juga akan melakukan penanaman jagung di Desa Simarmata Kabupaten Samosir.
"Hari ini kita akan donor darah sebagai kepedulian kejaksaan untuk kesehatan dengan menyumbangkan darah untuk kebutuhan Orang lain. Atas nama kejaksaan terimakasih atas dukungan seluruh stakeholder, mohon doa supaya kejaksaan makin maju dalam penegakan hukum yang humanis dan semakin dicintai masyarakat", kata Karya di Water Front Pangururan, Kamis (28/8).
Atas aksi sosial yang dilaksanakan oleh Kejari Samosir, Bupati Vandiko Gultom mengapresiasi aksi sosial berupa donor darah yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Samosir. Ketersediaan darah sangat penting untuk membantu kebutuhan masyarakat.
"Atas nama Pemkab Samosir saya mengapresiasi kegiatan sosial yang dilakukan Kejaksaan Samosir dan saya yakin bermanfaat langsung kepada masyarakat dan memang dibutuhkan", kata Vandiko.
Melalui berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat, Vandiko mengatakan kegiatan tersebut telah memperlihatkan bahwa kejaksaan bukan hanya bekerja dalam penegakan hukum namun ada sisi lain dan ikut terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat terutama dalam mendukung astacita Presiden dalam ketahanan pangan.
"Dengan kegiatan sosial ini, ternyata Kejaksaan memiliki sifat yang humanis dan ini sangat bagus dan seluruh masyarakat. Mari bersama-sama kita sukseskan rangkaian kegiatan dengan baik", kata Vandiko. (H-1)
Aksi kemanusiaan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-65 dan HUT Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) ke-25.
Kanit Tipidter Polres Samosir Martin Aritonang kembali menegaskan, Polres Samosir akan melakukan pengawasan barang negara termasuk barang subsidi dan pidana lainnya yang ditimbulkan.
Gerakan pangan murah khusus komoditi beras ini dipadati masyarakat. Sebanyak 5.000 kg beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) disediakan.
Kunjungan ini merupakan hari kedua dalam rangkaian revalidasi status UNESCO Global Geopark (UGG) Kaldera Toba.
Selama seminggu libur, lanjut dia, mulai dari tanggal 21 - 28 Juni, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi masuk ke objek wisata Panorama Tele sebesar Rp379.280.000
Ariston berharap selalu ada support dari Peradi Pergerakan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kebutuhan hukum bagi masyarakat Samosir
Kementrian Pekerjaan Umum (PU) menyerahkan pengelolaan sementara Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir.
