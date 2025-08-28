Ratusan Titik Panas Terpantau Di Babel

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Babel(Rendy Ferdiansyah/MI)

RATUSAN titik panas atau hotspot terpantau satelit bertebaran di sejumlah Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Babel Ari Primajaya mengatakan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terpantau satelit ada 138 titik panas di Babel.

Ratusan titik panas ini lanjutnya tersebar di Bangka 20 titik, Bangka barat 42 titik, Bangka selatan 43 titik, Bangka tengah 12 titik, Belitung 5 titik dan terakhir di Belitung Timur 16 titik.

"Totalnya ada 138 titik panas, tersebar di 6 Kabupaten, terbanyak ada di Bangka Barat dan Bangka Selatan,"Kata Ari. Kamis (28/8). Sembari menambahkan tingkat akurasi 138 titik panas yang terpantau satelit ini di angka 7.

Baca juga : Ratusan Titik Panas Karhutla Masih Membara di Sumatra

Menurutnya banyak titik panas yang terpantau ini diduga ada warga yang melakukan pembakaran lahan untuk berkebun,"ini dugaan mereka bakar lahan untuk kebun, tapi di tunggu,"ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap menghimbai warga yang ingin membuka kebun untuk tidak melakukan pembakaran, sebab di tengah kondisi cuaca ekstrem saat ini sangat berbahaya bisa mengakibatkan karhutla.

"Upaya yang kami lakukan, terus memberi himbauan agar tidak terjadi karhutla, seperti jangan buang patung rokok ada bara apanya, kemudian jangan bakar lahan atau sampah tidak di tunggu,"ucapnya. (H-4)