Pemkot Denpasar Bantu Permodalan Kewirausahaan Pekerja Disabilitas

PEMERINTAH Kota Denpasar, Bali, melalui Dinas Sosial menyerahkan bantuan modal kewirausahaan serta perlindungan sosial kepada pekerja penyandang disabilitas.

Penyerahan bantuan yang dikemas dalam gelaran bakti sosial ini dilakukan Wakil Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa di Gedung Nawasena Denpasar, Selasa (26/8). Bantuan diterima enam perwakilan disabilitas, yakni dari penyandang skizofrenia, tunanetra, tuli, serta disabilitas fisik lainnya.



Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak khususnya BPJS Ketenagakerjaan Prama Sanur Beach Bali yang telah peduli terhadap penyandang disabilitas di Kota Denpasar. "Semoga bantuan ini bermanfaat bagi para penyandang disabilitas dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laksmi Saraswati, menjelaskan kegiatan ini merupakan program Pemkot Denpasar melalui kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Prama Sanur Beach Bali melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

"Bantuan yang diberikan berupa modal kewirausahaan dalam bentuk kompor senilai Rp500 ribu per unit, serta stimulus iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama 12 bulan bagi pekerja rentan penyandang disabilitas," jelasnya.

Jumlah penerima stimulus iuran JKK dan JKM sebanyak enam orang dengan total anggaran Rp1.209.600 atau Rp16.800 per orang per bulan. Adapun daftar penerima bantuan adalah Ayu Intan Melisa Maharani (Tuli), I Wayan Sugiantara (Tuli), I Wayan Agus Trinata (Skizofrenia), Putu Suardinata Angga Prawita (Disabilitas Fisik), Ayu Septiarini (Netra), dan Kasti'ah (Netra).

BERI KEMANFAATAN

Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar, Sudarwoto, mengaku senang bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini. Dia mengharapkan bantuan ini dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas.

"Kami sangat mendukung program seperti ini. Melalui kegiatan ini, semua pekerja termasuk penyandang disabilitas bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial," ungkapnya.

Dengan adanya kolaborasi dan kepedulian berbagai pihak, diharapkan para penyandang disabilitas di Kota Denpasar mendapatkan kesempatan yang setara untuk meningkatkan taraf hidup serta memperoleh perlindungan kerja yang layak. (E-2)