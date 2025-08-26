Tiga Tokoh Kalsel Terima Bintang Mahaputera

Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, mewakili almarhum ayahnya Haji Sulaiman menerima Bintang Mahaputera Pratama dari Presiden RI.(Dok.Humas Pemprov Kalsel)

TIGA orang tokoh asal Kalimantan Selatan, yakni (alm.) Abdussamad Sulaiman, Syamsuddin Andi Arsyad dan (alm.) Abidin, menerima anugerah penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto atas jasa-jasa dan kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah dan nasional.

Anugerah diberikan dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Pembacaan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73, 74, 75, 76, 78 PK Tahun 2025 tentang pemberian tanda jasa dan kehormatan, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan secara langsung oleh Presiden kepada para penerima.

Abdussamad Sulaiman (Haji Leman) menerima penghargaan Bintang Mahaputera Pratama, yang dinilai berjasa dalam pertumbuhan ekonomi daerah hingga nasional melalui bisnis sektor pertambangan batu bara dan membuka banyak lapangan pekerjaan di Kalimantan Selatan. Haji Leman merupakan Founder Hasnur Grup.

Haji Leman juga dikenal sebagai tokoh olahraga khususnya sepakbola (Barito Putera) dan tokoh Partai Golkar. Penghargaan yang disematkan langsung Presiden ini diterima anaknya Hasnuryadi Sulaiman yang kini menjabat Wakil Gubernur Kalsel.

Penghargaan Bintang Mahaputera Pratama juga diberikan kepada almarhum Abidin, yang diterima putrinya Mariana, karena berjasa mengangkat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan dalam sektor batu bara. Abidin dikenal senagai tokoh pengusaha dan Partai Gerindra.

Yang cukup menarik perhatian adalah pemberian penghargaan Bintang Mahaputera Utama kepada, pengusaha asal Tanah Bumbu, Samsuddin Andi Arsyad atau dikenal dengan panggilan Haji Isam.

Founder Jhonlin Grup ini dinilai berjasa untuk pembangunan di bidang pertambangan batu bara, transportasi dan infrastruktur. Tidak hanya di Kalsel nama Haji Isam juga dikenal banyak berkiprah di tingkat nasional. (E-2)