Keroyok Sekuriti Bandara Ngurah Rai, Enam Sopir Taksi Ditangkap

Pelaku pengeroyok petugas sekuriti di Bandara Ngurah Rai, Bali, ditangkap.(MI/Arnoldus Dhae)

VIDEO pengeroyokan petugas keamanan di Bandara Ngurah Rai, Bali, yang viral beberapa hari lalu membuat polisi dari Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai Bali bekerja keras.

Humas Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai Ipda I Gede Suka Artana menjelaskan, usai kejadian pengeroyokan tersebut, Sat Reskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai langsung menyelidiki, memeriksa rekaman CCTV, memeriksa korban dan saksi-saksi yang ada di lokasi.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi berhasil menangkap enam orang pelaku pengeroyokan yang terjadi di area parkir taksi Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Sabtu (23/8) sekitar pukul 01.00 Wita.

Ia menjelaskan, kasus ini bermula dari ketidakpuasan sekelompok sopir taksi koperasi LJ terhadap kebijakan perusahaan taksi online pusat yang membatasi jumlah orderan. Kondisi tersebut memicu emosi hingga situasi tidak terkendali, berujung pada tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap petugas keamanan yang berusaha menenangkan massa. Video pengeroyokan terhadap petugas keamanan di Bandara Ngurah Rai itu akhirnya viral.

Akibat pengeroyokan tersebut, dua petugas keamanan luka-luka, yakni Kadek PP (33) asal Gianyar dengan luka memar di pipi kiri dan bahu, serta Kadek AK (27) asal Kuta dengan luka gores di dada dan memar di wajah.

Adapun enam pelaku yang berhasil diamankan petugas Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai adalah IT (26), alamat Kuta Utara, Badung, ATN (29), alamat Kuta Utara, Badung, MLS (28), alamat Tuban, Kuta Badung, AIS (25), alamat Tuban, Kuta Badung, TN (20), alamat Tuban, Kuta Badung, MIW (26), alamat Tuban, Kuta Badung.

Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengakui perbuatan mereka. Beberapa di antaranya memukul korban dengan tangan mengepal, ada yang menendang saat korban terjatuh, hingga menarik baju korban secara paksa. Bahkan salah satu tersangka menggunakan cincin saat memukul yang menyebabkan luka gores pada wajah korban.

Sat Reskrim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian yang digunakan saat kejadian, cincin perak, topi biru, dan sepasang sepatu putih. Para pelaku dijerat dengan Pasal 170 Ayat (1) ke-1e KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

Saat ini, keenam pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Seluruh pelaku sudah diamankan dan sedang menjalani proses hukum. Kami juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk tetap menjaga kondusivitas di lingkungan bandara. Komunikasi yang baik sangat penting, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan maupun kenyamanan penumpang,” tegasnya, Selasa (26/8). (E-2)