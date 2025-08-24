Headline
Januari Hutabarat
24/8/2025 18:17
Polres Taput Ringkus Enam Pengedar Narkoba, Satu Residivis
Dua dari enam pelaku penyalahgunaan narkotika dari sejumlah lokasi berbeda di wilayah Tapanuli Utara dan perbatasan Tapanuli Selatan.(MI/Januari Hutabarat)

Kepolisian Resor Tapanuli Utara (Polres Taput) meringkus enam pelaku penyalahgunaan narkotika dari sejumlah lokasi berbeda di wilayah Taput dan perbatasan Tapanuli Selatan, Jumat (22/8). Seorang di antaranya diketahui merupakan residivis kasus serupa.

Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak, dalam rilis persnya Minggu (24/8) mengungkapkan, penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti tim opsnal Satnarkoba. “Operasi ini membuktikan komitmen Polres Taput dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum kami,” ujarnya dalam rilis pers, Minggu (24/8).

Enam tersangka yang diamankan masing-masing berinisial DS, 49; RB, 23; SS, 21; RPH, 21; CWH, 23; dan HR, 33. Mereka ditangkap secara terpisah dengan barang bukti ganja kering seberat lebih dari satu kilogram dan sabu-sabu siap edar.

Polisi juga masih memburu seorang tersangka lain bernama Daniel Saragih yang diduga sebagai pemasok sabu. Sementara itu, DS diketahui pernah menjalani hukuman penjara atas kasus narkoba sebelumnya.

Dari tangan para pelaku, polisi menyita tujuh kotak ganja kering, dua paket sabu, alat hisap, serta sejumlah barang pendukung lainnya. Seluruh tersangka kini ditahan di Mapolres Taput untuk penyidikan lebih lanjut. (H-1)



Editor : Denny parsaulian
