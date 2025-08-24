Cek Kelanjutan Renovasi Bendung Suplesi Klikiran, Anggota DPRD Jateng Sambangi Kantor BBWS

Anggota DPRD Provinsi Jateng Fraksi Golkar, Andiniya KP, menyambangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana di Semarang.(Istimewa)

SEBAGAI upaya menindaklanjuti renovasi bendung suplesi Klikiran di Desa Buaran, Kabupaten Brebes, anggota DPRD Provinsi Jateng Fraksi Golkar, Andiniya KP, menyambangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana di Semarang. Anindya diterima langsung oleh ketua BBWS Provinsi Jateng, Sudarto.

"Alhamdulillah tadi sudah diterima langsung oleh Bapak Sudarto dan mendapat informasi yang positif. Jadi soal renovasi bendung suplesi Klikiran Desa Buaran masuk tahun anggaran 2026. Ini kabar yang menyenangkan bagi gapoktan Kabupaten Brebes. Pemilik 2.500 hektare sawah tidak merasa was-was lagi karena sudah ada kepastiannya," tutur Andiniya dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (24/8).

Pihak BBWS Pamali-Juana, diwakili Sudarto, juga menyatakan sudah mengumpulkan rancangan untuk tahun anggaran 2026 ke Kementerian PU terkait. Saat bendung suplesi Klikiran Desa Buaran jebol, sambung Sudarto, masyarakat sempat mengatasi secara swadaya bersama BBWS Jateng dengan menggunakan bronjong sambil menunggu anggarannya ada.

"Saya bersyukur sudah di titik atensi dan aksi konkret dari pihak BBWS, ini rezekinya kawan-kawan gapoktan," pungkasnya. (E-4)