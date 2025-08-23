Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Bobby Lantik Pengganti Topan Ginting yang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dinas Pekerjaan Umum

Yoseph Pancawan
23/8/2025 18:13
Pelantikan Hendra Dermawan Siregar sebagai Kepala Dinas PU Sumut(MI/Yoseph Pecawan)

GUBERNUR Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution telah melantik dua pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Sumut. Salah satunya ialah Hendra Dermawan Siregar yang menjadi penerus Topan Ginting sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang.

"Pejabat yang dilantik yakni Hendra Dermawan Siregar sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dan Dikky Anugerah Panjaitan sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut," terang, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Sabtu (23/8).

Kepala Dinas PUPR Sumut sebelumnya dijabat oleh Topan Ginting yang kemudian dinonaktifkan karena terlibat kasus korupsi proyek. Total terdapat enam proyek jalan yang diduga diatur Topan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp231,8 miliar.

Kepada kedua pejabat yang dilantik, lanjut Erwin, Bobby menegaskan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai target program kerja. (H-4)

 

 



Editor : Indriyani Astuti
