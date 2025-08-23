Menyemangati Anak-Anak Nagekeo dan Ngada untuk Belajar

(MI/HO)

BANYAK wilayah operasi panas bumi, terutama di daerah perdesaan terpencil, masih menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas belajar yang memengaruhi semangat belajar anak-anak. Contohnya, dua kabupaten, yakni Nagekeo dan Ngada, di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Untuk menyemangati anak-anak untuk belajar, Indonesian Geothermal Golf Community (IGGC) menyalurkan bantuan pendidikan sebanyak 150 set berupa peralatan sekolah dan uang tunai sebesar Rp300 ribu per orang di dua kabupaten itu. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi IGGC dengan tiga taman baca masyarakat (TBM) yaitu TBM Keka Neamu dan TBM Mataleza di Kabupaten Nagekeo serta Perpustakaan Isi Langa di Kabupaten Ngada.

"Oleh karena itu, pemberian CSR pendidikan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan semangat belajar anak-anak usia sekolah yang berada di sekitar area panas bumi," ujar Ketua IGGC Geothermal, Riza Pasikki, dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/8).

Pimpinan TBM Mataleza Alfianus Nggoa menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif IGGC Geothermal yang dapat meningkatkan semangat anak-anak untuk terus belajar. "Bantuan ini bukan hanya meringankan beban orangtua, tetapi juga memotivasi anak-anak untuk terus semangat belajar," ujarnya.

Terpisah, pimpinan Perpustakaan Isi Langa Mertin Lusi berharap, kegiatan sosial ini dapat dirasakan oleh lebih banyak taman baca lain yang berada di kawasan Bajawa dan sekitarnya. "Semoga (bantuan ini) tidak menjadi pertama dan terakhir kalinya karena masih banyak taman baca dan anak-anak yang membutuhkan bantuan," tuturnya. (Ant/I-2)