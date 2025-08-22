Farhan Beri Kuliah Umum untuk 9.720 Mahasiswa Baru Unpad

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memberikan kuliah umum perdana Tahap Persiapan Bersama (TPB) Universitas Padjadjaran (Unpad).(MI/Naviandri)

WALI KOTA Bandung, Muhammad Farhan memberikan kuliah umum perdana Tahap Persiapan Bersama (TPB) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Lapangan GOR Jati, Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (22/8). Kuliah umum diikuti sekitar 9.720 mahasiswa baru Unpad.

Dalam mata kuliah wajib Olah Kreativitas dan Kewirausahaan (OKK) itu, Farhan mengatakan, mahasiswa, khususnya mahasiswa Unpad harus menyadari posisi mereka sebagai generasi terpilih yang mendapat kesempatan menempuh pendidikan tinggi. “We are the privilege. Kita semua di sini adalah kelompok istimewa yang diberikan kesempatan mencicipi pendidikan tinggi,” ungkapnya.

Baca juga : 17 TPA Open Dumping di Jabar Diultimatum Harus Berubah Desember Ini

Farhan mengingatkan, hanya sekitar 6% dari populasi Indonesia yang dapat berkuliah dan lebih sedikit lagi yang diterima di perguruan tinggi negeri ternama seperti Unpad.

Kesempatan ini hadir berkat kerja keras orang tua, dukungan bangsa, dan perjuangan kita sendiri. Jadi punya kewajiban memastikan ilmu yang kita dapatkan benar-benar berguna bagi masyarakat.

Tantangan yang dihadapi generasi saat ini jauh lebih berat dibanding masa lalu. Persaingan semakin ketat baik di tingkat individu maupun antarwilayah. "Mahasiswa harus membekali diri agar mampu bersaing, tidak kalah di level nasional maupun internasional," ungkapnya.

Baca juga : Pemkot Bandung akan Tentukan Sikap Terkait Royalti

Meski demikian, Farhan tak menutup mata pada tantangan generasi digital yang rentan mengalami tekanan mental. Zaman dulu salah potong rambut yang tahu hanya satu kelas. Sekarang bisa difoto, viral dan dihina seluruh dunia. Itu tekanan luar biasa bagi generasi saat ini. Untuk itu, Farhan berpesan agar mahasiswa aktif mengembangkan diri, baik melalui perkuliahan maupun organisasi kemahasiswaan.

"Organisasi melatih kita menghadapi masalah nyata, belajar berkolaborasi, sekaligus menyiapkan diri menuju dunia kerja yang kompetitif,” tuturnya.

Rektor Unpad, Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, dalam sambutannya menyebut TPB OKK sebagai tahap penting pembentukan karakter mahasiswa.

Program ini mempersiapkan mahasiswa agar dapat berkuliah sekaligus bermasyarakat dengan baik. Kita ingin lulusan Unpad menjadi inklusif, unggul dan mendunia tanpa melupakan jati diri.

"Saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Wali Kota Bandung untuk berbagai ilmu dan pengalaman bagi mahasiswa Unpad," imbuhnya. (E-2)