Asyik, Promo Merdeka Tiket KA Diperpanjang Hingga Akhir Agustus 2025

KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah, berkabar gembira bagi para pelanggan yang ingin bepergian di Agustus 2025, yakni periode Promo Merdeka karena diperpanjang hingga akhir bulan. Melalui promo ini, pelanggan dapat menikmati perjalanan dengan hanya membayar 80% dari harga tiket.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, menyampaikan bahwa bahwa antusiasme masyarakat pada periode pertama Promo Merdeka sangat tinggi sehingga KAI memutuskan untuk memperpanjang masa berlakunya.

"Promo Merdeka ini merupakan bentuk komitmen KAI dalam memberikan layanan terbaik dan kemudahan bagi pelanggan, sekaligus memeriahkan momentum kemerdekaan Indonesia. Kami berharap dengan adanya promo ini, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan kereta api sebagai moda transportasi andalan,” ujar Franoto, melalui keterangan resmi, Kamis (21/8).

Franoto menuturkan promo ini berlaku untuk pembelian dan keberangkatan khusus pada 21 hingga 31 Agustus 2025. Pembelian tiket dapat dilakukan di aplikasi Access by KAI atau kanal resmi lainnya.

Berikut syarat & ketentuan perpanjangan Promo Merdeka selengkapnya:

1. Pembelian tiket promo dapat dilakukan di seluruh kanal penjualan KAI mulai tanggal 21 hingga 31 Agustus 2025.

2. Berlaku untuk keberangkatan khusus pada periode 21 s.d. 31 Agustus 2025.

3. Promo berlaku untuk KA komersial di Pulau Jawa dan Sumatera.

4. Daftar dan jadwal keberangkatan kereta api dapat dicek melalui aplikasi Access by KAI.

5. Diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan diskon atau reduksi lainnya.

6. Tiket dengan tarif promo dapat dibatalkan atau diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku.

Dijelaskan Franoto masyarakat dapat merayakan kemerdekaan sambil berlibur dan berpetualang ke destinasi impian. Promo ini terbatas dan dapat dipantau melalui aplikasi Access by KAI. "Jika promo masih ada, maka di harga tiket akan tertera keterangan "Promo".

"Meskipun peringatan HUT ke-80 RI telah berlalu, semangat kemerdekaan harus tetap terjaga. KAI ingin memastikan euforia tersebut terus berlangsung melalui perpanjangan promo ini. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, mengingat kuotanya terbatas," pungkasnya. (E-2)