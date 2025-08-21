Kapolri Melakukan Groundbreaking 13 SPPG Polri di Jatim

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo melaksanakan groundbreaking 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jawa Timur.(MI/Hery Susetyo)

KAPOLRI Jendral Listyo Sigit Prabowo melaksanakan groundbreaking 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jawa Timur. SPPG tersebut bakal memberikan manfaat kepada 3.405 orang.

Selain itu, Sigit juga meresmikan operasional SPPG Polresta Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Nantinya, dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu akan menyerap 50 tenaga kerja.

"Pada hari ini kita telah meresmikan SPPG Polresta Sidoarjo yang akan memberikan manfaat kepada 3.405 orang dan menyerap tenaga kerja sebanyak 50 orang," kata Sigit dalam kegiatan groundbreaking 13 SPPG Polri di Wilayah Polda Jatim, di Sidoarjo, Rabu (20/8).

Sebanyak 13 SPPG Polri tersebut yakni SPPG Polres Sumenep 2, SPPG Polres Pasuruan 2, SPPG Polres Bangkalan 2, SPPG Polres Bangkalan 3, SPPG Polres Bangkalan 4, SPPG Polres Bangkalan 5, SPPG Polres Malang Kota 2, SPPG Polres Pacitan 2, SPPG Polres Situbondo 2, SPPG Polres Blitar 2, SPPG Polres Ponorogo 2, SPPG Polres Ponorogo 3, dan SPPG Polres Tuban 2.

Selain itu, Kapolri juga meresmikan SPPG 2 Polresta Sidoarjo yang siap melayani kebutuhan gizi 7.363 siswa di 27 sekolah di wilayah setempat dalam rangkaian kegiatan yang sama.

Sigit menyebut, sampai dengan saat ini, Polri telah memiliki 458 SPPG dengan total estimasi penerima manfaat mencapai kurang lebih 1,59 juta orang. Serta menyerap tenaga kerja sekitar 22.850 orang.

"Dari SPPG tersebut, terdapat sebanyak 49 SPPG telah beroperasional, 20 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional, 366 SPPG dalam tahap pembangunan, 13 SPPG baru saja dilakukan groundbreaking dan 10 SPPG lainnya akan dilakukan groundbreaking di Kalsel," ujar Sigit.

Tak hanya itu, Sigit juga meninjau kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Polresta Sidoarjo, sebagai wujud dukungan Polri terhadap Perum Bulog untuk menyukseskan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Sigit memaparkan, sejak 6 Agustus 2025 sampai dengan 19 Agustus 2025, Polri telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah di 15.419 titik lokasi di 36 Polda jajaran dan 1 Satker Mabes Polri. Jumlah beras SPHP yang berhasil disalurkan mencapai 21.391 ton beras.

"Di wilayah Polda Jawa Timur, Gerakan Pangan Murah telah dilaksanakan pada 2.994 titik dengan total penyaluran beras SPHP sebanyak 3.438 ton," tutup Sigit. (E-2)