Jaga Silaturahim dengan Ulama, Kapolri Temui KH Ubaidillah Faqih

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menemui pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Langitan Tuban KH Ubaidillah Faqih atau Gus Ubed.(Dok.Humas Polri)

KAPOLRI Jendral Listyo Sigit Prabowo menemui pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Langitan Tuban KH Ubaidillah Faqih atau Gus Ubed guna menjaga silaturahim dengan ulama. Silaturahim ini digelar di Ponpes Langitan, Tuban, Jawa Timur, Rabu (20/8).

Sejumlah ulama yang hadir dalam acara tersebut di antaranya masyayikh pengurus Ponpes Langitan yakni KH Ali Marzuki, KH Muhammad, KH Abdullah Habib, dan KH Abdurrahman. Selain itu, hadir pula Ketua MUI Kabupaten Tuban KH Abdul Matin Djawahir serta pimpinan Ponpes Nurussalam Walisongo Gomang Singgahan Tuban KH Nur Nasroh Hadiningrat.

Kegiatan ini merupakan ajang untuk terus menjalin silaturahmi dan semakin menguatkan sinergisitas antara, Polri, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh unsur elemen lainnya.

"Yang pertama tentunya ini bagian dari kegiatan kami untuk terus membangun silaturahmi, membangun sinergitas, membangun hubungan antara umara dan seluruh ulama," kata Sigit.

Sigit mengungkapkan bahwa, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dari Polri memperkuat serta berperan aktif dalam merawat nilai persaudaraan dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia.

"Oleh karena itu, kami selalu berkeliling sebagaimana juga apa yang menjadi amanat dan perintah Bapak Presiden untuk kita selalu menjaga kerukunan," ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga menyinggung soal membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Serta, menciptakan sumber daya manusia (sdm) yang unggul dan mewujudkan seluruh program pemerintah.

"Baik dalam hal ketahanan pangan, dalam hal swasembada, dalam hal mempersiapkan SDM-SDM kita dan mengelola sumber daya alam yang kita miliki agar kita bisa masuk di tahun generasi emas nanti sesuai dengan harapan dan cita-cita kita semua, cita-cita bangsa kita," ucap Sigit.

Acara ini dihadiri lebih dari 5.000 santri. Sebagai informasi, Ponpes Langitan memiliki jumlah santri terbanyak di Jawa Timur. Dalam kunjungan ini, Kapolri juga memberikan bantuan kepada santri yatim piatu di Ponpes Langitan. Adapun bantuan yang diberikan berupa perlengkapan belajar.

Turut mendampingi Kapolri dalam kegiatan ini adalah AS SDM Kapolri Irjen Anwar, Kadiv Propam Irjen Abdul Karim, Kadiv Humas Irjen Sandi Nugroho, dan Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho.

Kemudian, ada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto, dan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky. (Ant/E-2)