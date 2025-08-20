Sanur Fiesta 2025 Diharapkan Jadi Wadah Kreativitas Anak Muda

Panitia Sanur Fiesta 2025 saat audiensi dengan Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa.(Dok.Pemkot Denpasar )



PEMERINTAH Kota Denpasar mendukung pelaksanaan event Sanur Fiesta 2025 yang diharapkan dapat menjadi wadah penyaluran kreativitas anak muda terutama dalam pengembangan seni, budaya untuk membangkitkan perekonomian serta menjadi wahana hiburan bagi masyarakat Kota Denpasar.

“Kami mengapresiasi pelaksanaan Sanur Fiesta 2025 dengan berbagai kegiatan dalam meningkatkan kreativitas insan muda khususnya di wilayah Sanur Kaja,” ujar Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menerima audiensi dari Karang Taruna Asta Dharma Desa Sanur Kaja di Kantor Wali Kota Denpasar, Rabu (20/8).

Sanur Fiesta 2025 dijadwalkan berlangsung pada 22 -24 Agustus di Lapangan Letda Made Pica Sanur, Denpasar, Bali.

Baca juga : WIN School Resmi Dibuka dan Jadi PAUD Terbesar di Bali

Panitia Sanur Fiesta 2025, Aris Gumilang menyampaikan, pelaksanaan Sanur Fiesta kali ini akan mengusung konsep akulturasi kebudayaan dengan minat milenial. Dengan diisi berbagai lomba mulai dari penampilan Teruna Teruni, lomba e-sport, megenjekan, lomba ngibing, cosplay, penampilan band lokal hingga artis nasional.

“Sanur Fiesta 2025 tahun ini merupakan event yang terbesar dibandingkan event Sanur Fest sebelumnya. Harapan kami dengan terselenggaranya event ini, Desa Sanur Kaja membuktikan daerah pariwisata dengan konsep Desa Creative Tourism," harapnya.

Aris Gumilang juga berharap kegiatan Sanur Fiesta ini nantinya akan memberikan sumbangsih bagi sektor ekonomi kreatif dan pariwisata di Kota Denpasar, melalui penyediaan fasilitas stand bagi UMKM. (E-2)