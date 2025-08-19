Daftar 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kotanya - Lengkap & Terbaru

Headline
Indonesia memiliki 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap provinsi memiliki ibu kotanya masing-masing yang menjadi pusat pemerintahan. Berikut adalah daftar lengkap provinsi di Indonesia beserta ibu kotanya, disusun secara alfabetis agar mudah dipahami.
Mengetahui ibu kotanya setiap provinsi membantu kita memahami pusat administrasi, budaya, dan ekonomi di daerah tersebut. Informasi ini berguna untuk pelajar, wisatawan, atau siapa saja yang ingin mengenal Indonesia lebih dalam.
Berikut adalah daftar semua provinsi di Indonesia beserta ibu kotanya, diurutkan dari Aceh hingga Papua.
Ibu Kotanya: Banda Aceh
Provinsi di ujung barat Indonesia, terkenal dengan budaya Melayu dan sejarah Kesultanan Aceh.
Ibu Kotanya: Denpasar
Pulau dewata yang terkenal dengan wisata budaya dan pantainya.
Ibu Kotanya: Pangkal Pinang
Provinsi kepulauan yang kaya akan timah dan pantai indah.
Ibu Kotanya: Serang
Berbatasan dengan Jakarta, terkenal dengan wisata sejarah seperti Kerajaan Banten.
Ibu Kotanya: Bengkulu
Provinsi di pantai barat Sumatera dengan warisan sejarah Inggris.
Ibu Kotanya: Yogyakarta
Pusat budaya Jawa dengan Keraton Yogyakarta dan Candi Borobudur di dekatnya.
Ibu Kotanya: Jakarta
Ibu kota negara Indonesia dan pusat ekonomi nasional.
Ibu Kotanya: Gorontalo
Provinsi di Sulawesi yang terkenal dengan adat "Karawo".
Ibu Kotanya: Jambi
Kaya akan sumber daya alam dan budaya Melayu Jambi.
Ibu Kotanya: Bandung
Provinsi dengan budaya Sunda dan destinasi wisata seperti Lembang.
Ibu Kotanya: Semarang
Pusat budaya Jawa dengan banyak situs sejarah seperti Candi Borobudur.
Ibu Kotanya: Surabaya
Kota pahlawan dan pusat industri di Jawa Timur.
Ibu Kotanya: Pontianak
Kota di garis khatulistiwa dengan budaya Dayak dan Melayu.
Ibu Kotanya: Banjarmasin
Terkenal dengan pasar apung dan budaya Banjar.
Ibu Kotanya: Palangka Raya
Provinsi dengan hutan tropis dan budaya Dayak.
Ibu Kotanya: Samarinda
Pusat industri dan pertambangan di Kalimantan.
Ibu Kotanya: Tanjung Selor
Provinsi termuda di Kalimantan dengan potensi wisata alam.
Ibu Kotanya: Tanjung Pinang
Kepulauan dengan wisata bahari dan budaya Melayu.
Ibu Kotanya: Bandar Lampung
Gerbang Sumatera dengan Teluk Kiluan yang indah.
Ibu Kotanya: Ambon
Pulau rempah dengan sejarah kolonial Belanda.
Ibu Kotanya: Sofifi
Provinsi dengan kekayaan rempah dan wisata bawah laut.
Ibu Kotanya: Mataram
Terkenal dengan Lombok dan Gili Trawangan.
Ibu Kotanya: Kupang
Provinsi dengan Pulau Komodo dan budaya Timor.
Ibu Kotanya: Jayapura
Provinsi dengan keindahan alam Raja Ampat.
Ibu Kotanya: Manokwari
Kaya akan biodiversitas dan budaya asli Papua.
Ibu Kotanya: Sorong
Provinsi baru dengan potensi wisata laut.
Ibu Kotanya: Wamena
Wilayah pegunungan dengan budaya suku Dani.
Ibu Kotanya: Merauke
Provinsi di ujung timur Indonesia dengan Taman Nasional Wasur.
Ibu Kotanya: Nabire
Provinsi baru dengan potensi tambang dan wisata alam.
Ibu Kotanya: Pekanbaru
Pusat minyak dan budaya Melayu di Sumatera.
Ibu Kotanya: Mamuju
Provinsi dengan pesona pantai dan budaya Mandar.
Ibu Kotanya: Makassar
Kota pelabuhan dengan budaya Bugis dan Makassar.
Ibu Kotanya: Palu
Terkenal dengan Teluk Tomini dan Taman Nasional Lore Lindu.
Ibu Kotanya: Kendari
Provinsi dengan wisata bahari seperti Wakatobi.
Ibu Kotanya: Manado
Tujuan wisata Bunaken dan budaya Minahasa.
Ibu Kotanya: Padang
Pusat budaya Minangkabau dan kuliner rendang.
Ibu Kotanya: Palembang
Kota dengan sejarah Kesultanan Palembang dan Sungai Musi.
Ibu Kotanya: Medan
Pusat budaya Batak dan destinasi Danau Toba.
Daftar 38 provinsi di Indonesia beserta ibu kotanya di atas memberikan gambaran tentang keragaman wilayah di Indonesia. Dari Banda Aceh hingga Merauke, setiap ibu kota memiliki keunikan dan peran penting dalam pembangunan daerah. Informasi ini akan terus diperbarui seiring perkembangan wilayah di Indonesia.
Saat ini, Indonesia memiliki 38 provinsi, termasuk provinsi-provinsi baru di Papua.
Ibu kotanya adalah Jakarta, yang juga merupakan ibu kota provinsi DKI Jakarta.
Provinsi terbaru adalah Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, yang resmi dibentuk pada 2022.
