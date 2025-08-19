Daftar 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kotanya - Lengkap & Terbaru

Ilustrasi(Pinterest)

Indonesia memiliki 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap provinsi memiliki ibu kotanya masing-masing yang menjadi pusat pemerintahan. Berikut adalah daftar lengkap provinsi di Indonesia beserta ibu kotanya, disusun secara alfabetis agar mudah dipahami.

Mengapa Mengetahui Ibu Kota Provinsi Penting?

Mengetahui ibu kotanya setiap provinsi membantu kita memahami pusat administrasi, budaya, dan ekonomi di daerah tersebut. Informasi ini berguna untuk pelajar, wisatawan, atau siapa saja yang ingin mengenal Indonesia lebih dalam.

Daftar Lengkap 38 Provinsi dan Ibu Kotanya

Berikut adalah daftar semua provinsi di Indonesia beserta ibu kotanya, diurutkan dari Aceh hingga Papua.

1. Aceh

Ibu Kotanya: Banda Aceh

Provinsi di ujung barat Indonesia, terkenal dengan budaya Melayu dan sejarah Kesultanan Aceh.

2. Bali

Ibu Kotanya: Denpasar

Pulau dewata yang terkenal dengan wisata budaya dan pantainya.

3. Bangka Belitung

Ibu Kotanya: Pangkal Pinang

Provinsi kepulauan yang kaya akan timah dan pantai indah.

4. Banten

Ibu Kotanya: Serang

Berbatasan dengan Jakarta, terkenal dengan wisata sejarah seperti Kerajaan Banten.

5. Bengkulu

Ibu Kotanya: Bengkulu

Provinsi di pantai barat Sumatera dengan warisan sejarah Inggris.

6. DI Yogyakarta

Ibu Kotanya: Yogyakarta

Pusat budaya Jawa dengan Keraton Yogyakarta dan Candi Borobudur di dekatnya.

7. DKI Jakarta

Ibu Kotanya: Jakarta

Ibu kota negara Indonesia dan pusat ekonomi nasional.

8. Gorontalo

Ibu Kotanya: Gorontalo

Provinsi di Sulawesi yang terkenal dengan adat "Karawo".

9. Jambi

Ibu Kotanya: Jambi

Kaya akan sumber daya alam dan budaya Melayu Jambi.

10. Jawa Barat

Ibu Kotanya: Bandung

Provinsi dengan budaya Sunda dan destinasi wisata seperti Lembang.

11. Jawa Tengah

Ibu Kotanya: Semarang

Pusat budaya Jawa dengan banyak situs sejarah seperti Candi Borobudur.

12. Jawa Timur

Ibu Kotanya: Surabaya

Kota pahlawan dan pusat industri di Jawa Timur.

13. Kalimantan Barat

Ibu Kotanya: Pontianak

Kota di garis khatulistiwa dengan budaya Dayak dan Melayu.

14. Kalimantan Selatan

Ibu Kotanya: Banjarmasin

Terkenal dengan pasar apung dan budaya Banjar.

15. Kalimantan Tengah

Ibu Kotanya: Palangka Raya

Provinsi dengan hutan tropis dan budaya Dayak.

16. Kalimantan Timur

Ibu Kotanya: Samarinda

Pusat industri dan pertambangan di Kalimantan.

17. Kalimantan Utara

Ibu Kotanya: Tanjung Selor

Provinsi termuda di Kalimantan dengan potensi wisata alam.

18. Kepulauan Riau

Ibu Kotanya: Tanjung Pinang

Kepulauan dengan wisata bahari dan budaya Melayu.

19. Lampung

Ibu Kotanya: Bandar Lampung

Gerbang Sumatera dengan Teluk Kiluan yang indah.

20. Maluku

Ibu Kotanya: Ambon

Pulau rempah dengan sejarah kolonial Belanda.

21. Maluku Utara

Ibu Kotanya: Sofifi

Provinsi dengan kekayaan rempah dan wisata bawah laut.

22. Nusa Tenggara Barat

Ibu Kotanya: Mataram

Terkenal dengan Lombok dan Gili Trawangan.

23. Nusa Tenggara Timur

Ibu Kotanya: Kupang

Provinsi dengan Pulau Komodo dan budaya Timor.

24. Papua

Ibu Kotanya: Jayapura

Provinsi dengan keindahan alam Raja Ampat.

25. Papua Barat

Ibu Kotanya: Manokwari

Kaya akan biodiversitas dan budaya asli Papua.

26. Papua Barat Daya

Ibu Kotanya: Sorong

Provinsi baru dengan potensi wisata laut.

27. Papua Pegunungan

Ibu Kotanya: Wamena

Wilayah pegunungan dengan budaya suku Dani.

28. Papua Selatan

Ibu Kotanya: Merauke

Provinsi di ujung timur Indonesia dengan Taman Nasional Wasur.

29. Papua Tengah

Ibu Kotanya: Nabire

Provinsi baru dengan potensi tambang dan wisata alam.

30. Riau

Ibu Kotanya: Pekanbaru

Pusat minyak dan budaya Melayu di Sumatera.

31. Sulawesi Barat

Ibu Kotanya: Mamuju

Provinsi dengan pesona pantai dan budaya Mandar.

32. Sulawesi Selatan

Ibu Kotanya: Makassar

Kota pelabuhan dengan budaya Bugis dan Makassar.

33. Sulawesi Tengah

Ibu Kotanya: Palu

Terkenal dengan Teluk Tomini dan Taman Nasional Lore Lindu.

34. Sulawesi Tenggara

Ibu Kotanya: Kendari

Provinsi dengan wisata bahari seperti Wakatobi.

35. Sulawesi Utara

Ibu Kotanya: Manado

Tujuan wisata Bunaken dan budaya Minahasa.

36. Sumatera Barat

Ibu Kotanya: Padang

Pusat budaya Minangkabau dan kuliner rendang.

37. Sumatera Selatan

Ibu Kotanya: Palembang

Kota dengan sejarah Kesultanan Palembang dan Sungai Musi.

38. Sumatera Utara

Ibu Kotanya: Medan

Pusat budaya Batak dan destinasi Danau Toba.

Kesimpulan

Daftar 38 provinsi di Indonesia beserta ibu kotanya di atas memberikan gambaran tentang keragaman wilayah di Indonesia. Dari Banda Aceh hingga Merauke, setiap ibu kota memiliki keunikan dan peran penting dalam pembangunan daerah. Informasi ini akan terus diperbarui seiring perkembangan wilayah di Indonesia.

Pertanyaan Umum

Berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini?

Saat ini, Indonesia memiliki 38 provinsi, termasuk provinsi-provinsi baru di Papua.

Apa ibu kota Indonesia?

Ibu kotanya adalah Jakarta, yang juga merupakan ibu kota provinsi DKI Jakarta.

Provinsi mana yang terbaru di Indonesia?

Provinsi terbaru adalah Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, yang resmi dibentuk pada 2022.