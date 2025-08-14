Korban Rumah Roboh di Tegal dapat Bantuan

Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Dedy Yon Supriyono, meninjau rumah Akhmad Saefudin, 34, yang roboh.(MI/Supardji Rasban)

WALI Kota Tegal, Jawa Tengah, Dedy Yon Supriyono, menyerahkan bantuan kepada Akhmad Saefudin, 34, korban rumah roboh, warga Jalan Kendari RT 05 RW 04 Kelurahan Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Rabu (13/8) petang.

Sebagian rumah Saefudin yaitu atap rumah bagian teras, roboh pada Senin (11/8) pukul 03.00 WIB dini hari akibat hujan dengan intensitas sedang disertai angin kencang yang terjadi sejak Minggu (10/8) malam. Selain atap rumah bagian teras yang roboh kondisi dinding bagian dalam rumah juga mengalami keretakan.

Dengan didampingi Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono serta Kepala OPD terkait, Wali Kota meninjau langsung dan memberikan bantuan kepada Saefudin.

Bantuan yang diberikan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal meliputi kasur lipat satu lembar, hygiene kit satu unit, family kit satu paket, selimut satu lembar, terpal satu lembar, batu bata 300 buah, semen tiga sak, pasir satu bak mobil pikap dan sembako satu paket. Selain itu juga ada bantuan dari Dinas Sosial berupa bantuan keuangan serta makanan cepat saji.

Dalam kesempatannya, Saefudin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tegal atas bantuan yang telah diberikan. “Semoga bantuan bapak bermanfaat buat saya dan sekeluarga,” ujarnya.

Wali Kota Tegal menyampaikan bahwa pihaknya beserta OPD terkait berinisiatif untuk membantu meringankan beban Saefudin yang sebagian rumahnya roboh.

Dedy Yon berharap sebagian rumah yang roboh dapat dibangun lebih kuat lagi, oleh karena itu pemerintah ikut hadir untuk memperbaiki. “Ini nanti segala kekurangannya Insya Allah Pemerintah Kota akan memperbaiki sampai selesai,” ujar Dedy Yon. (E-2)