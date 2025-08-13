KASAD Jenderal Maruli Tinjau Pembersihan Eceng Gondok Situ Bagendit Target 3 Bulan Bersih

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simajuntak, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan, Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, meluncurkan perahu ponton dan konveyor di Situ Bagendit( MI/Kristiadi)

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simajuntak, kunjungi objek wisata Situ Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kunjungan yang dilakukan tersebut, terkait program pembersihan dan pemeliharaan perairan hasil kerja sama TNI AD dengan Bank Mandiri.

"Program pembersihan dan pemeliharaan perairan telah berjalan kurang lebih satu bulan hingga sekarang sudah menunjukkan peningkatan luar biasa. Namun, sejauh ini sekitar 20 hektare atau 35% eceng gondok berhasil dibersihkan dengan luas lahan 55 hektare di danau tersebut," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simajuntak, Selasa (12/8/2025).

Kasad mengatakan, program pembersihan objek wisata Situ Bagensit menargetkan akan bersih 2-3 bulan ke depan, bagi TNI AD mendukung keberlanjutan program dengan meninggalkan 2 perahu ponton dan 1 konveyor. Pemerintah daerah atau pihak swasta dapat berperan dalam operasional dan pemeliharaan alat tersebut memakai dana CSR, menekan pentingnya kerja sama semua pihak dalam menangani masalah air.

"Kami menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam menangani masalah air khusus di danau, saya kira peningkatannya luar biasa hingga respons masyarakat baik dan ada cabang olahraga menggunakan perairan. Mudah-mudahan kita yakinkan bisa lanjut selesai selama 2-3 bulan ke depan, saya berharap untuk operasional pemerintah daerah mau CSR lagi, silakan dipelihara karena BBWS mungkin sebulan akan melakukan dua bulan sekali datang dengan alat, beberapa jam operasional,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan mengatakan, rasa terima kasihnya atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada TNI AD, Bank Mandiri mengapresiasi konsistensi mereka dalam memelihara alam, terutama sumber daya air. Namun, program pembersihan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi strategis antara TNI AD dan Bank Mandiri.

"Kami optimistis Situ Bagendit akan bersih dalam 2 bulan, berpotensi menjadi daerah wisata unggulan, tidak hanya di Kabupaten Garut tapi di Jawa Barat. Kita lihat bersama bagaimana sebulan yang lalu Situ Bagendit sangat kumuh, sangat kotor, penuh dengan eceng gondok dan sekarang belum genap satu bulan Kasad bersama Bank Mandiri meluncurka perahu ponton membersihkan sudah lebih dari 32% eceng gondok bisa terangkat," katanya.

Sementara, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan megungkapkan, dukungan berupa perahu ponton, konveyor merupakan wujud komitmen Bank Mandiri sebagai agent of change. Namun, limbah eceng gondok yang dihasilkan dari proses pembersihan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

"Eceng gondok yang diangkat dari Situ Bagendit nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat untuk dijadikan pakan ternak dan pupuk organik termasuk memiliki nilai jual. Mudah-mudahan dalam program pembersihan dan pemeliharaan perairan dapat mencapai target 2-3 bulan ke depan," pungkasnya. (H-1)