Usai Dilantik Baramuda 08, Siap Ambil Peran di Bonus Demografi

Wakil Menteri Desa PDTT, Ahmad Reza Patria saat melantik kepengurusan Baramuda 08.(Dok.Baramuda)

WAKIL Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Ahmad Reza Patria yang juga pendiri sekaligus Dewan Pembina Barisan Relawan Muda 08 (Baramuda 08) melantik kepengurusan organisasi ini di Gedung Kementerian Desa (Kemendes) PDTT di Kalibata Jakarta.

Ketua Umum BARAMUDA 08, Rhesa Yogaswara melalui keterangannya Selasa (12/8), menegaskan bahwa organisasinya hadir sebagai wadah anak muda untuk menjawab tantangan bonus demografi, dengan Gen-Z akan menjadi kekuatan utama di berbagai sektor.

"Jumlah pengusaha Indonesia baru mencapai 3,18%, tertinggal jauh dari negara tetangga. Ini peluang emas bagi Gen-Z untuk memulai usaha," ungkapnya.

Rhesa menambahkan, ada enam pilar program startegis dalam kepemimpinannya di Baramuda 08 yakni, program Agropreneur, Village Development, FoodTech. StartUp Collaboration, StartUp Festival dan Musicpreneur dengan fokus pada kewirausahaan, ekonomi kreatif serta sinergi antara desa dan kota.

Sementera itu, Sekretaris Jenderal Baramuda 08, Ferdiansyah Rusman, menambahkan melalui enam pilar strategis yang dicanangkan ini, Baramuda 08, bertekad menjadi motor penggerak bagi anak muda di Indonesia.

"Terutama dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi nasional dan berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045," sambungnya. (E-2)