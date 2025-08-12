Headline
Heryadi
12/8/2025 18:55
Pertamina Hulu Rokan Raih Sertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi
Penyerahan sertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi dari PT Sucofindo kepada PT Pertamina Hulu Rokan.(Dok.PHR)

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona Rokan menunjukkan komitmennya terhadap penguatan tata kelola organisasi dengan kembali meraih Sertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi dari PT Sucofindo (Persero). Penyerahan sertifikat ini diberikan oleh Direktur Sumber Daya Manusia PT Sucofindo (Persero) David Sidjabat kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan Ruby Mulyawan di PHR (7/8).

Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan Ruby Mulyawan, menyampaikan bahwa diraihnya sertifikat ini merupakan langkah nyata komitmen Pertamina Hulu Rokan dalam menerapkan Sistem Manajemen Terintegrasi yang sesuai dengan standar ISO SNI 9001:2015, SNI ISO 14001:2015, SNI ISO 45001:2018.

“Ke depan, kami harus menindaklanjuti observasi dan temuan yang ada sehingga tahun depan akan lebih baik lagi dan mengimplementasikan standar-standar ini secara konsisten sehingga membangun budaya dan culture yang bersifat permanen,” jelas Ruby Mulyawan.

Selanjutnya, Direktur Sumber Daya Manusia PT Sucodindo  (Persero) David Sidjabat mengapresiasi PHR dalam konsistensi menerapkan Sertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi. “Perolehan sertifikat ini menegaskan komitmen PHR dalam menjaga kualitas, menjunjung tinggi integritas, serta mendorong perbaikan dan peningkatan berkelanjutan di seluruh lini operasional perusahaan,” kata David Sidjabat

David menegaskan impelementasi memberikan manfaat signifikan, mulai dari peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional hingga terbentuknya sistem kerja yang lebih terstruktur, aman, dan berkelanjutan. 

“Pelaksanaan audit pengawasan (surveillance audit) secara berkala ini untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang telah diterapkan tetap berjalan efektif, konsisten dan relevan dengan perkembangan kebutuhan serta tantangan operasional ke depan.”

Ia berharap, melalui kolaborasi strategis ini, PT Pertamina Hulu Rokan mampu memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi, “Sehingga kedepannya, langkah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perusahaan namun bagi Indonesia yang lebih baik dan SUCOFINDO siap untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanutan organisasi sesuai dengan perannya sebagai perusahaan Testing, Inspection, Certification (TIC),” tutup David Sidjabat. 

Tidak hanya Sertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi, PT Sucofindo (Persero) juga mampu melayani Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Sertifikasi ISO 10002:2018 Manajemen mutu - Kepuasan pelanggan - Pedoman Penanganan Keluhan pada Organisasi, Sertifikasi SNI ISO 10004:2018 Manajemen Mutu -Kepuasan Pelanggan - Pedoman Pemantauan dan Pengukuran, serta layanan Jasa Pengukuran Kepuasan Pelanggan. (Ant/E-2)

 



Editor : Heryadi
