Headline
Saatnya Beri Jalan kepada Kaum Muda

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Sambut HUT ke-80 RI, KAI Divre I Sumut Hadirkan Promo Merdeka

Apul Iskandar Sianturi
11/8/2025 22:19
Sambut HUT ke-80 RI, KAI Divre I Sumut Hadirkan Promo Merdeka
(MI/Apul Iskandar)

Menyemarakkan HUT ke-80 Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara menghadirkan Promo Merdeka. Melalui program ini, penumpang KA Sribilah Utama relasi Medan – Rantau Prapat PP dapat menikmati potongan harga tiket, yakni hanya membayar 80 persen dari tarif normal, khusus untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2025.

Manager Humas KAI Divre I Sumut, M. As’ad Habibuddin dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa Promo Merdeka merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan setia yang ingin merayakan momen kemerdekaan dengan melakukan perjalanan ke luar kota. 

"Selain lebih hemat, bepergian dengan kereta api tidak hanya menghadirkan kenyamanan, tetapi juga kesempatan untuk menikmati kebersamaan bersama keluarga," katanya. 

Baca juga : KAI Divre I Sumut Tangkap Pelaku Pencurian Besi Bekas Jembatan Kereta Api

As’ad menjelaskan, tiket dengan diskon ini dapat dibeli mulai 12 hingga 17 Agustus 2025 melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi booking.kai.id, maupun seluruh kanal penjualan resmi tiket KAI. Diskon tidak berlaku untuk tarif khusus serta tidak dapat digabungkan dengan reduksi atau promo lainnya.

“KAI Divre I Sumut berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini untuk bepergian sekaligus memeriahkan semangat 17-an," ujarnya. 

Dengan mengusung semangat kemerdekaan, KAI berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memberikan kemudahan, kenyamanan, dan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan. 

"Inovasi akan selalu kami hadirkan demi memberikan pelayanan terbaik dengan semangat Kemerdekaan,” katanya. (H-1) 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Denny parsaulian
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved