Sambut HUT ke-80 RI, KAI Divre I Sumut Hadirkan Promo Merdeka

Menyemarakkan HUT ke-80 Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara menghadirkan Promo Merdeka. Melalui program ini, penumpang KA Sribilah Utama relasi Medan – Rantau Prapat PP dapat menikmati potongan harga tiket, yakni hanya membayar 80 persen dari tarif normal, khusus untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2025.

Manager Humas KAI Divre I Sumut, M. As’ad Habibuddin dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa Promo Merdeka merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan setia yang ingin merayakan momen kemerdekaan dengan melakukan perjalanan ke luar kota.

"Selain lebih hemat, bepergian dengan kereta api tidak hanya menghadirkan kenyamanan, tetapi juga kesempatan untuk menikmati kebersamaan bersama keluarga," katanya.

As’ad menjelaskan, tiket dengan diskon ini dapat dibeli mulai 12 hingga 17 Agustus 2025 melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi booking.kai.id, maupun seluruh kanal penjualan resmi tiket KAI. Diskon tidak berlaku untuk tarif khusus serta tidak dapat digabungkan dengan reduksi atau promo lainnya.

“KAI Divre I Sumut berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini untuk bepergian sekaligus memeriahkan semangat 17-an," ujarnya.

Dengan mengusung semangat kemerdekaan, KAI berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memberikan kemudahan, kenyamanan, dan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan.

"Inovasi akan selalu kami hadirkan demi memberikan pelayanan terbaik dengan semangat Kemerdekaan,” katanya. (H-1)