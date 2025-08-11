Jaga Pasokan Bahan Pangan, Pemkab Samosir Salurkan Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah

(MI/Apul Iskandar)

Salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras dalam rangka pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir menyalurkan bantuan pangan berupa beras dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk alokasi bulan Juni dan Juli kepada masyarakat Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.

"Program pemberian bantuan pangan beras ini merupakan program Badan Pangan Nasional dan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras dalam rangka mengendalikan inflasi", kata Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk di Kantor Camat Palipi, Kabupaten Samosir, Senin (11/8/25).

Selain itu juga merupakan bagian dari program visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Samosir dalam memastikan ketersediaan pangan.

"Ini menjadi salah satu upaya menekan laju inflasi di Kabupaten Samosir. Pada saat laju inflasi meningkat mengakibatkan kenaikan harga pangan meningkat. Kondisi ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat", tambahnya.

Pada kesempatan itu, Ariston menyampaikan ucapan terima kasih kepada Perum Bulog, khususnya pimpinan Cabang Pematang Siantar atas kerjasama yang baik sehingga pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras ini dapat berjalan dengan baik, dan kedepan tetap mengharapkan terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik.

"Kiranya pemberian bantuan pangan beras ini dapat membantu meringankan beban Bapak/Ibu, oleh karena itu mari kita terima dengan senang hati", kata Ariston.

Perum Bulog Kantor Cabang Pematang Siantar IV, yang diwakili oleh Koordinator Wilayah Samosir, Cyntia Novalina mengatakan secara nasional penerima bantuan beras CPP adalah sebanyak 18.277.083 PBP setiap bulannya, dan untuk Kabupaten Samosir sebayak 10.743 PBP.

"Untuk mekanisme penyaluran, kita bersama Badan Pangan Nasional dan dinas terkait sudah melakukan pengecekan kualitas beras yang akan disalurkan", katanya.

Sebelumnya, Kadis Ketapang dan Pertanian Tumiur Gultom menyampaikan secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan beras di Kabupaten Samosir sebanyak 10.743 PBP, dengan total alokasi bantuan pangan beras sebanyak 214,86 Ton.

Dengan rincian penerima bantuan pangan (PHP) yaitu, Kecamatan Harian sebanyak 719 PBP, Kecamatan Nainggolan 993 PBP, Kecamatan Onanrunggu 1.083 PBP, Kecamatan Palipi 1.591 PBP, Kecamatan Pangururan 2.235 PBP, Kecamatan Ronggurnihuta 1.035 PBP, Kecamatan Sianjur Mulamula 914 PBP, Kecamatan Simanindo 1.340 PBP dan Kecamatan Sitiotio sebanyak 833 PBP.

Tumiur menyebut, sumber data penerima bantuan pangan beras ini berasal dari Data Tunggal Sensus Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos dari desil 1, 2, dan 3.

"Setiap penerima bantuan pangan menerima 10 kg per bulan untuk alokasi bulan Juni dan Juli Tahun 2025 dengan 1 (satu) kali penyaluran. Artinya saat penyaluran setiap PBP menerima 20 kg beras atau 2 sak dalam kemasan 10 Kg per sak", kata Tumiur. (H-1)