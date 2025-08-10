Pemkot Sorong Sosialisasikan Kelompok Tani Hidroponik Demapan

Pemerintah Kota Sorong sosialisasikan Kelompok Tani Hidroponik Desa Mandiri Pangan (Demapan).(MI/Martinus Solo)

PEMERINTAH Kota Sorong melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar kegiatan Sosialisasi Kelompok Tani Hidroponik Desa Mandiri Pangan (Demapan) 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Belagri, Kota Sorong, ini Plt. Sekretaris Daerah, Ruddy R. Lakku, Minggu, (10/08). Sosialisasi turut dihadiri Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Sorong, Tamrin Tajuddin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Stafanus Jitmau, bersama para peserta dari kelompok tani dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Ruddy menegaskan bahwa program Demapan merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Sorong dalam mendorong kemandirian pangan masyarakat melalui penerapan metode pertanian modern dan ramah lingkungan, yakni sistem hidroponik.

“Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong kemandirian pangan masyarakat, khususnya melalui metode pertanian modern dan ramah lingkungan, yaitu hidroponik,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui Program Demapan, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan lokal yang berkelanjutan. Penerapan teknik hidroponik diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan, namun tetap ingin bercocok tanam dan menghasilkan sayur-mayur segar berkualitas.(E-2).