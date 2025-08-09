Perusahaan Jepang Ini Perkuat Penetrasi di Jawa Timur

Pembukaan Fujifilm Showroom dan Astalift Outlet Jayanata di Tunjungan Plaza 4, Surabaya, Jawa Timur.(Dok.Fujifilm)

PT Fujifilm Indonesia resmi membuka Fujifilm Showroom dan Astalift Outlet Jayanata di Tunjungan Plaza 4, menghadirkan destinasi lengkap bagi pecinta fotografi dan perawatan kecantikan premium, Jumat (8/8).

Fujifilm Showroom menghadirkan deretan kamera dan kamera instan, sementara Astalift yang berlokasi di dalam Jayanata Tunjungan menawarkan rangkaian perawatan kulit anti-aging premium.

Pembukaan dua outlet ini memiliki misi yang sama membawa inovasi terbaik Fujifilm di bidang pencitraan dan kecantikan lebih dekat kepada

masyarakat Jawa Timur.

Fujifilm Showroom menawarkan pengalaman premium untuk para pecinta fotografi menampilkan kamera Fujifilm seri X-Series dan GFX, kamera instax, kamera sekali pakai QuickSnap, hingga berbagai aksesori pendukung. Setiap pengunjung akan dibimbing oleh spesialis produk Fujifilm yang siap memberikan rekomendasi personal dan berbagi tips teknis secara langsung.

Sementara itu, Astalift Outlet Jayanata, yang berada di dalam Jayanata Tunjungan, menghadirkan rangkaian skincare anti-aging premium Fujifilm. Produk-produk Astalift lahir dari puluhan tahun keahlian Fujifilm di bidang teknologi pencitraan, riset kolagen, dan nanoteknologi.

Menggabungkan inovasi kecantikan Jepang dengan riset ilmiah mutakhir, Astalift menghadirkan hasil nyata dan kualitas luar biasa, termasuk Astalift Jelly Aquarysta yang telah meraih berbagai penghargaan internasional.

"Pembukaan showroom dan outlet kami di Tunjungan Plaza 4 menjadi langkah penting dalam komitmen kami melayani pelanggan di Surabaya dan sekitarnya," ujar President Director PT Fujifilm Indonesia,Masato Yamamoto.

"Dengan memadukan keunggulan kami di bidang pencitraan dan kecantikan, kami ingin menciptakan ruang bagi pelanggan untuk merasakan langsung produk kami, mendapatkan pengetahuan baru, dan menikmati layanan terbaik, semuanya di salah satu destinasi belanja paling prestisius di Surabaya," lanjutnya.

PERTUMBUHAN TERCEPAT

Ekspansi ini memperkuat kehadiran Fujifilm Indonesia di Jawa Timur, menjadikan Surabaya sebagai salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat untuk fotografi dan perawatan kulit.

Tunjungan Plaza, yang dikenal sebagai pusat perbelanjaan ikonik dengan ragam pilihan ritel dan lokasi strategis, menjadi tempat ideal bagi Fujifilm untuk menjangkau pelanggan yang menginginkan produk premium dan panduan profesional.

"Kami ingin pelanggan di Surabaya juga mendapatkan akses penuh pada produk-produk unggulan Fujifilm, baik untuk mengabadikan momen terbaik maupun merawat kecantikan dengan produk tepercaya," tambah Masato.

Dia menegaskan pembukaan Fujifilm Fotografi dan Skincare Premium ini bukan hanya menambah titik penjualan baru, melainkan juga menjadi wujud janji kami untuk terus menghadirkan inovasi, kualitas, dan perhatian bagi setiap pelanggan. (E-2)