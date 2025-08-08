Pemprov Dukung Penuh Kompetisi Sepakbola Liga 3 dan 4 di Jateng

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berbincang dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Kantor Gubernur Jateng.(MI/Haryanto Mega)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendukung penuh rencana Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk menggelar kompetisi Liga 4 untuk klub amatir dan Liga 3 wilayah Jateng. Kompetisi tersebut dinilai dapat menjadi ajang pembinaan usia muda sekaligus menekan kenakalan remaja.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan, sesuai dengan statuta baru, PSSI ingin mendorong lagi perserikatan. Liga 4 akan memperebutkan Piala Wali Kota dan Bupati. Kemudian juara-juara tingkat kota/kabupaten itu akan main di Liga 3 tingkat provinsi untuk memperebutkan Piala Gubernur.

"Nanti juara-juara yang di provinsi di Liga Nasional yang memperebutkan Piala Presiden. Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng sangat mendukung dan mendorong bagar segera dijalankan," kata Erick usai bertemu Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat, (8/8).

Ia menjelaskan dua kompetisi tersebut nantinya akan diikuti oleh klub-klub amatir di masing-masing kabupaten/kota. Penyelenggaraan akan berada langsung dalam naungan PSSI bekerja sama dengan PSSI Provinsi dan Kabupaten/kota, serta melibatkan pemerintah daerah setempat.

Kompetisi Liga 3 dan 4 ini menekankan pada sistem pembinaan usia muda dari desa, kota/kabupaten, dan lainnya. Setiap tim yang ikut serta harus terdiri atas pemain-pemain U-23.

"Makanya tadi pemerintah daerah sesuai dengan peraturan Permendagri yang baru boleh menyelenggarakan kompetisi di daerah secara transparan. Juga mendukung program seperti meredam kenakalan, narkoba, dan juga bisa kampanye kesehatan," kata Erick.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menyampaikan dukungannya secara langsung terkait rencana dari PSSI tersebut. Ia menilai potensi sepak bola di Indonesia, khususnya Jawa Tengah, harus diolah lebih efektif, karena banyak sekali bibit atlet yang ada di daerah-daerah.

"Kita dukung. Nanti coba diskusikan lagi dengan Disporapar. Saya yakin mereka (atlet-atlet) punya kebanggaan daerahnya," kata Luthfi didampingi Wagub Taj Yasin saat menerima Erick Thohir di ruang kerjanya.

Taj Yasin menambahkan, koordinasi antara kabupaten/kota di Jawa Tengah saat ini sudah berjalan baik. Setiap bulan ada pertemuan untuk membahas berbagai hal.

Dia mengatakan kehadiran liga sepak bola di tingkat kabupaten/kota ini akan sangat bagus. Selain menghidupkan sepak bola, juga dapat meredam kenakalan remaja dan kekerasan. "Setelah ini langsung akan kami petakan lewat Dinas Pemuda dan Olahraga,” kata dia. (E-2).