Delegasi ICCN 2025 Disambut Hangat Warga Gunung Padang

Delegasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Creative Cities Network (ICCN) 2025 tiba di kawasan wisata Gunung Padang, Kamis (7/8).(MI/Yose Hendra)

SUASANA penuh kehangatan menyambut kedatangan para delegasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Creative Cities Network (ICCN) 2025 di kawasan wisata Gunung Padang, Kamis (7/8).

Gemulai Tari Pasambahan serta Tari Piring menjadi penanda penghormatan warga lokal kepada tamu dari berbagai kota kreatif di Indonesia.

Tarian khas Minangkabau itu dibawakan oleh para penari dari lingkungan sekitar Gunung Padang. Mereka merupakan pelajar dan anggota sanggar yang telah berlatih secara intensif selama sepekan terakhir.Dengan penuh semangat dan percaya diri, para penari mempersembahkan penampilan terbaik mereka di hadapan para tamu nasional.

Salah satu penari, Zicko Zertian mengungkapkan bahwa keterlibatan mereka dalam penyambutan ini bersifat sukarela. "Kami merasa bangga bisa ikut menyambut tamu dari berbagai kota. Ini kesempatan untuk memperkenalkan budaya kami langsung dari tangan generasi muda daerah," ujarnya.

Tari Pasambahan yang sarat makna sebagai bentuk penghormatan, dipadukan dengan Tari Piring yang atraktif, menyuguhkan harmoni gerakan dan tradisi yang memukau. Para delegasi pun terlihat terpesona dan tak sedikit yang mengabadikan momen tersebut melalui kamera ponsel mereka.

Penyambutan ini menjadi bagian dari rangkaian Creative Trip ICCN. Tidak sekadar pertunjukan seni, kegiatan ini juga memperlihatkan semangat kolaborasi dan keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan agenda nasional.

"Masyarakat Gunung Padang berharap kehadiran delegasi ICCN dapat membawa semangat baru bagi pengembangan ekonomi kreatif," tutupnya. (E-2)