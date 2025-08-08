Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Delegasi ICCN 2025 Disambut Hangat Warga Gunung Padang

Yose Hendra
08/8/2025 22:00
Delegasi ICCN 2025 Disambut Hangat Warga Gunung Padang
Delegasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Creative Cities Network (ICCN) 2025 tiba di kawasan wisata Gunung Padang, Kamis (7/8).(MI/Yose Hendra)

SUASANA penuh kehangatan menyambut kedatangan para delegasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Creative Cities Network (ICCN) 2025 di kawasan wisata Gunung Padang, Kamis (7/8).

Gemulai Tari Pasambahan serta Tari Piring menjadi penanda penghormatan warga lokal kepada tamu dari berbagai kota kreatif di Indonesia.

Tarian khas Minangkabau itu dibawakan oleh para penari dari lingkungan sekitar Gunung Padang. Mereka merupakan pelajar dan anggota sanggar yang telah berlatih secara intensif selama sepekan terakhir.Dengan penuh semangat dan percaya diri, para penari mempersembahkan penampilan terbaik mereka di hadapan para tamu nasional.

Baca juga : Situs Megalitikum Gunung Padang Sepi Pengunjung di Awal Ramadan

Salah satu penari,  Zicko Zertian mengungkapkan bahwa keterlibatan mereka dalam penyambutan ini bersifat sukarela. "Kami merasa bangga bisa ikut menyambut tamu dari berbagai kota. Ini kesempatan untuk memperkenalkan budaya kami langsung dari tangan generasi muda daerah," ujarnya.

Tari Pasambahan yang sarat makna sebagai bentuk penghormatan, dipadukan dengan Tari Piring yang atraktif, menyuguhkan harmoni gerakan dan tradisi yang memukau. Para delegasi pun terlihat terpesona dan tak sedikit yang mengabadikan momen tersebut melalui kamera ponsel mereka. 

Penyambutan ini menjadi bagian dari rangkaian Creative Trip  ICCN. Tidak sekadar pertunjukan seni, kegiatan ini juga memperlihatkan semangat kolaborasi dan keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan agenda nasional.

"Masyarakat Gunung Padang berharap kehadiran delegasi ICCN dapat membawa semangat baru bagi pengembangan ekonomi kreatif," tutupnya. (E-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Heryadi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved