Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

Denny Susanto
08/8/2025 20:15
Tarian Kolosal di atas Perahu Semarakkan Festival Wisata Budaya Pasar Terapung
(MI/Denny Susanto)

Suara tetabuhan babon (gendang) yang dimainkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan sejumlah pejabat Forkopimda, menandai dibukanya even tahunan Festival Wisata Budaya Pasar Terapung 2025.

Tetabuhan ini beriringan dengan suguhan tarian kolosal berjudul Akad yang menceritakan keseharian dan aktivitas para ibu-ibu (acil) penjual makanan dan buah-buahan di pasar terapung. Tarian kolosal dibawakan dengan apik oleh sejumlah penari profesional dan dibantu puluhan acil pedagang di atas perahu (klotok).

Tak hanya itu parade dan lomba jukung hias yang digelar di kawasan tepi Sungai Martapura depan kantor gubernur kalsel lama ini, cukup meriah. "Festival budaya pasar terapung ini merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Kalsel ke 75. Ini bertujuan untuk mengangkat kembali budaya sungai dan wisata daerah. Wisata tentang identitas daerah dan ekonomi kerakyatan," tutur
Muhammad Noor, panitia festival dari Dinas Pariwisata Kalsel, Jumat (8/8).

"Bukannya rutinitas, festival ini memiliki nilai sejarah, budaya dan ekonomi masyarakat lokal yang sudah ada sejak lama. Melalui festival ini juga kita ingin mengenalkan tradisi dan budaya kepada masyarakat. Termasuk ruang bagi UMKM, seniman dan kreatifitas untuk berkembang," kata Sekda Kalsel, M Syarifudin.

Festival wisata pasar terapung 2025 berlangsung 8-10 Agustus yang menyuguhkan beragam lomba kreatifitas dan inovatif, panggung seni dan budaya. Kemudian kampung banjar yang menampilkan kekhasan budaya, kerajinan hingga kuliner dari 13 kabupaten/kota.

Khusus untuk kuliner disajikan gratis kepada para pengunjung. Yang cukup menarik perhatian adalah penampilan sejumlah artis lokal hingga nasional, serta pameran benda pusaka seperti keris dan lainnya. (H-1)

 

 



Editor : Denny parsaulian
