NasDem Siapkan Langkah Strategis Kawal Privilege Politik untuk Kemajuan Bangsa

PARTAI NasDem menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan peran strategis partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia.

Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustofa, menyebut bahwa partai memiliki privilege luar biasa yang harus dipertanggungjawabkan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, seperti yang diungkapkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Menurut Saan, privilege tersebut mencakup kewenangan membuat dan mengamandemen undang-undang, menentukan anggaran negara, memilih pimpinan lembaga strategis seperti KPK, hingga mengusung calon pemimpin di semua level pemerintahan.

"Partai politik bukan hanya menikmati privilege itu, tetapi harus memanfaatkannya untuk membawa kemajuan negara, membuat demokrasi semakin sehat, dan mensejahterakan rakyat," ujarnya di sela Rakernas NasDem di Makassar, Jumat (8/8).

Wakil Ketua DPR RI ini juga menegaskan, sebagai langkah strategis ke depan, NasDem akan mengedepankan sinergi lintas partai dan kerja sama erat dengan pemerintah.

"NasDem akan bicara dengan semua partai, membangun kesepahaman agar apa yang kita miliki hari ini benar-benar memberi manfaat bagi bangsa. Apalagi Pak Surya Paloh sudah kembali menegaskan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo," tegasnya.

Ia optimistis, strategi kolaboratif ini akan membuat partai politik berperan lebih aktif sebagai motor perubahan positif, sekaligus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada rakyat. (H-1)