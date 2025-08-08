KA Argo Muria Layani Penumpang di Stasiun Batang Per 15 Agustus 2025, Perhatikan Jadwalnya

Calon penumpang KA di Stasiun Batang.(DOK Humas Daop 4 Semarang. )

KOMITMEN KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kembali ditunjukkan dengan menambah daftar kereta api yang berhenti untuk naik turun penumpang di Stasiun Batang. Per 15 Februari 2025 nanti, KAI Daop 4 Semarang akan menambahkan KA Argo Muria relasi Stasiun Semarang Tawang-Gambir PP untuk melayani masyarakat di Stasiun Batang.

Dengan kehadiran KA Argo Muria yang menggunakan kereta eksekutif New Generation, pelanggan dari dan menuju Batang kini dapat merasakan pengalaman perjalanan kelas eksekutif yang lebih nyaman dan modern. Kereta eksekutif New Generation memiliki desain kabin yang lebih lega, pencahayaan ambient, kursi ergonomis yang dapat diputar, serta fasilitas colokan listrik di setiap tempat duduk.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal tersebut KAI Daop 4 juga melakukan penyesuaian jadwal KA Argo Muria keberangkatan Stasiun Semarang Tawang.

"KA Argo Muria yang awalnya berangkat dari Stasiun Semarang Tawang pukul 17.00 WIB, menjadi berangkat lebih awal pukul 16.55 WIB. Kami mengimbau kepada masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan KA Argo Muria dari Stasiun Semarang Tawang agar memastikan kembali jadwal keberangkatannya kembali nantinya agar tidak tertinggal kereta," kata Franoto.

Franoto menambahkan bahwa untuk stasiun-stasiun Daop 4 selanjutnya seperti Pekalongan dan Tegal, jadwal kedatangan dan keberangkatan KA Argo Muria masih sama seperti jadwal semula.

Berikut jadwal terbaru KA Argo Muria relasi Stasiun Semarang Tawang - Gambir per 15 Agustus 2025 nantinya:

- Semarang Tawang: berangkat 16.55

- Batang: datang 17.51 berangkat 17.53

- Pekalongan: datang 18.02 berangkat 18.04

- Tegal: datang 18.42 berangkat 18.44

- Cirebon: datang 19.30 berangkat 19.35

- Bekasi: datang 21.40 berangkat 21.42

- Jatinegara: datang 21.55 berangkat 21.57

- Gambir: datang 22.11

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai. id, atau media sosial KAI121.

Penambahan pemberhentian KA Argo Muria di Stasiun Batang merupakan bagian dari inisiatif strategis KAI Daop 4 Semarang untuk memperluas jangkauan layanan kereta api kelas unggulan, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat di wilayah Batang dan sekitarnya.

“Melalui kebijakan ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat Batang memiliki akses langsung terhadap layanan kereta api unggulan yang nyaman dan cepat tanpa harus menuju stasiun di kota tetangga. Hal ini juga sejalan dengan visi kami dalam mendorong pertumbuhan wilayah melalui peningkatan konektivitas,” pungkasnya. (H-1)