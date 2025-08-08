Pimpred Media Oline di Babel Hilang, Keluarga Lapor Polisi

Aditya Warman (47) pemimpin redaksi (pemred) salah satu media online di Provinsi Bangka Belitung.(MI/Rendy Ferdiansyah)

SEORANG pria bernama Aditya Warman (47) yang merupakan pemimpin redaksi (pemred) salah satu media online di Provinsi Bangka Belitung menghilang secara misterius.

Ia dikabarkan sudah dua hari tidak pulang, seusai pamit pergi ke kebun miliknya di kawasan Jalan Jembatan 12 Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang, pada Kamis (6/8). Pihak keluarga telah melaporkan hilangnya pria yang akrab disapa Adit tersebut ke Polda Babel.

Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombes Fauzan Sukmawansyah membenarkan adanya laporan kejadian orang hilang tersebut. "Ya benar, pagi tadi laporannya sudah diterima, keluarga korban sudah dilakukan pemeriksaan," kata Fauzan, Jumat (8/8).

Menurut Fauzan, saat ini petugas sudah melakukan penyelidikan atas laporan hilangnya pria yang dikenal sebagai wartawan dari media online lokal di Babel ini.

Sementara itu, polisi juga masih menelusuri kebenaran informasi yang menyebutkan mobil korban sudah menyeberang ke daratan Sumatra Selatan. "Informasi mobil milik korban yang terlacak berada di Sumsel masih ditelusuri oleh tim kita di lapangan. Semoga ini segera terungkap," ungkapnya

Sebelum hilang Aditya meminta izin pergi ke kebun dengan maksud bertemu seseorang sekitar pukul 10.37 WIB. Sesampainya di sana, korban diketahui bertemu dengan penjaga kebun miliknya bernama Hasan Basri yang juga mengetahui keberadaan terakhir dari korban di kebun tersebut. (E-2)