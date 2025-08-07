Headline
Rendy Ferdiansyah
07/8/2025 16:50
Investor akan Berinvestasi Rp51,1 Triliun di Babel
Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani(MI/Rendy Ferdiansyah)


INVESTOR asal Tiongkok tertarik untuk berinvestasi di sejumlah bidang di Provinsi Bangka Belitung (Babel). Nilai investasinya pun tidak main-main mencapai puluhan triliun.

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani mengatakan dirinya terus berupaya untuk mencari investor agar berinvestasi di Babel.

"Alhamdulilah sudah ada investor dari Tiongkok yang tertarik investasi di provinsi kita. Mereka sudah tiga kali datang langsung ke Babel ini," kata Hidayat seusai rapat paripurna di DPRD Babel, Kamis (7/8).

Ia menyebutkan total nilai investasinya kurang lebih Rp51,1 triliun, dengan rincian pembanguan infrastruktur pelabuhan di Belinyu Bangka Rp5,1 triliun.

Kemudian lanjutnya, perkebunan kelapa terbesar di dunia Rp16 triliun dan terakhir Rp30 triliun untuk pertambangan dan pertimahan. "Total nilai investasi tiga bidang ini mencapai kurang lebih Rp51,1 triliun," ujarnya.

Ia berharap keinginan investor untuk berinvestasi hingga puluhan triliun tersebut tidak berubah. "Kita berdoa, semoga tidak berubah, mereka tetap berinvestasi di Babel ini," ungkapnya.

"Semakin cepat terealiasi semakin baik. Mudah-mudahan tahun ini sudah dimulai pembangunanya," imbuh Dia.

Kendati demikian, dirinya juga tetap berharap ada dukungan dari pemerintah pusat, terkait keseriusan para investor berinvestasi di Babel. (E-2)

 

 



Editor : Heryadi
