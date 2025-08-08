Satu lagi Korban Kapal Tenggelam di Rote Ditemukan Selamat

Penemuan korban selamag musibah tenggelamnya kapal nelayan di Rote Ndao(Dok Kantor SAR Kupang)

NELAYAN kembali menemukan satu korban selamat musibah tenggelamnya Kapal Motor Naila di perairan selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur.

Korban yang ditemukan selamat adalah juragan kapal bernama Rusdi Andi, ditemukan terombang-ambing di laut selama satu minggu sejak musibah kecelakaan kapal pada 2 Agustus 2025.

Dengan demikian, dari tujuh nelayan yang berada di kapal Naila, dua orang telah ditemukan selamat dan lima orang lainnya belum ditemukan. Satu nelayan yang ditemukan selamat pada Selasa (5/8) bernama Damianus Algunares Liu, 20.

Sedangkan lima orang yang belum ditemukan yakni Kevin Martin, Putra Henuk, Agustinus Efrano Bunga, Bastian Padi, dan Boni Yotam Hanas,

"Korban ditemukan pada pukul 13.00 Wita di koordinat 10°23'54.00"S – 124°20'43.00"E, oleh KMN Usaha Baru yang sedang menangkap ikan di perairan selatan Pulau Timor," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Bapak Mexianus Bekabel, Jumat (8/8).

Menurutnya, setelah korban ditemukan, langsung dilaporkan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang sehingga langsung dijemput untuk selanjutnya dievakuasi ke Kupang.

"Korban tiba di Dermaga Navigasi Kupang pada pukul 20.00 Wita, Kamis (7/8) dan segera dilarikan ke RS Bhayangkara Kupang dengan ambulans untuk penanganan medis lanjutan," ujarnya.

Adapun pencarian lima korban lainnya masih berlangsung, tetapi sampai Jumat pagi belum ada tanda-tanda korban ditemukan

"Tim SAR gabungan melanjutkan operasi pencarian sesuai rencana yang telah disusun. Penyisiran dilakukan di sekitar perairan rompong selatan Pulau Rote, tetapi belum ada tanda-tanda penemuan korban," ujarnya.

Kapal nelayan tersebut tenggelam setelah diterjang gelombang tinggi dan angin kencang dalam pelayaran pulang dari dari Rumpon 38 mil yang berada di perairan selatan Rote.i Rote Ndao yang mengakibatkan mereka terjatuh ke laut dan terbawa arus laut. (PO/E-4)