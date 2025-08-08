Lewat 'Patuh Pacu', Sucor Asset Management Pacu Literasi Warga Lombok Barat

Sucor Asset Management bersama Yayasan Tunas Bakti Nusantara membangun Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 'Patuh Pacu' di Dusun Aik Mual, Sekotong Timur, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.(Dok. Sucor Asset Management)

SUCOR Asset Management bersama Yayasan Tunas Bakti Nusantara membangun Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 'Patuh Pacu' di Dusun Aik Mual, Sekotong Timur, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

"Di Sucor Asset Management, kami percaya bahwa investasi tidak melulu soal angka, tetapi tentang kontribusi jangka panjang terhadap masyarakat," kata Direktur sekaligus Ketua Komite ESG Sucor Asset Management Fajrin Hermansyah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/8).

Nama 'Patuh Pacu' yang diambil dari bahasa Sasak dan berarti rajin dan penuh kedamaian, mencerminkan harapan akan lahirnya ruang belajar yang memberdayakan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Taman Bacaan 'Patuh Pacu' tidak hanya ditujukan untuk siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang berada di lingkungan sekitar, tetapi juga terbuka untuk seluruh masyarakat Dusun Aik Mual dan dusun-dusun sekitarnya.

Diperkirakan sekitar 400 orang akan menjadi penerima manfaat dari taman bacaan ini, termasuk 90 siswa/i MI dan MTs serta ratusan warga dari berbagai latar belakang.

TBM itu diharapkan menjadi pusat kegiatan komunitas, tempat untuk berkumpul, bertukar pikiran, mengembangkan potensi, serta memperluas akses terhadap informasi dan literasi.

TBM 'Patuh Pacu' akan dikelola secara kolaboratif oleh unsur masyarakat, sekolah, dan pemerintah desa setempat agar keberlangsungannya dapat terjaga dan terus berkembang.

Menurut Fajrin, inisiatif ini sejalan dengan misi Sucor Asset Management untuk memperluas dampak positif investasi melalui program-program sosial yang terukur.

Ia menekankan literasi adalah fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing, khususnya di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan.

"Kami akan terus berupaya mendampingi agar fasilitas ini berkembang sesuai kebutuhan warga, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan," tutur Fajrin. (Ant/E-1)