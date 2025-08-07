Ponpes Tahfizhul Quran (PPTQ) Ibnu Abbas Klaten, Jawa Tengah, membuka penerimaan santri dan mahasantri baru (PSMB) 2026/2027.(MI/Djoko Sardjono)



PONDOK Pesantren Tahfizhul Quran (PPTQ) Ibnu Abbas Klaten, Jawa Tengah, membuka penerimaan santri dan mahasantri baru (PSMB) 2026/2027, dengan target kuota 722 santri dan mahasantri untuk dididik menjadi generasi qurani.

Direktur PPTQ Ibnu Abbas Klaten, Muhammad Uqbah Azis, menjelaskan kuota PSMB 2026/2027, yaitu meliputi SMPIT sebanyak 320 santri, SMAIT 280 santri, Kuttab 72 santri, KMI 20 santri, dan mahasantri Mahad Aly 30 santri.

“Kami optimistis target kuota 722 santri dan mahasantri dapat terpenuhi, serta mendapat calon santri dan mahasantri sesuai kualifikasi yang sudah ditentukan dari seluruh Indonesia,” katanya dalam jumpa pers di Kampus I PPTQ Ibnu Abbas Klaten, Rabu (6/8).

Pendaftaran PSMB 2026/2027, dilakukan secara online melalui laman psb.ibnuabbasklaten.com. Untuk jenjang SMPIT dan SMAIT, pendaftaran dimulai 1 September 2025, sedangkan jenjang KMI, Kuttab, dan Mahad Aly dibuka pada 3 November 2025.

PPTQ Ibnu Abbas mengedepankan tiga pilar utama pendidikan, serta terintegrasi Alquran, akademik, dan akhlak. Santri dan mahasantri dididik dengan Alquran, dibentuk dengan akhlak, dan diperkuat ilmu yang kokoh, sehingga menjadi generasi qurani yang unggul.

"Kami berkomitmen untuk mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual Islam dan akhlak yang kuat dengan berpedoman Alquran dan Assunnah," ujar Uqbah Azis.

Sekretaris PPTQ Ibnu Abbas, Umarulfaruq Abubakar, menambahkan bagi pendaftar PSMB 2026-2027 yang memiliki prestasi disediakan beasiswa dari jalur akademik, yakni peraih prestasi lomba (OSN, FLS2N, OPSI) tingkat provinsi, nasional, maupun internasional.

Beasiswa juga diberikan untuk jalur tahfiz, yakni hafal 30 juz dan diuji langsung oleh muhafiz PPTQ Ibnu Abbas Klaten. Selain itu, ProZIS Ibnu Abbas juga menyelenggarakan program anak asuh untuk santri berprestasi dan kurang mampu secara finansial.

“Banyak prestasi baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional yang diraih santri SMPIT dan SMAIT Ibnu Abbas Klaten. Prestasi ini menunjukkan kualitas pendidikan di bidang agama dan akademik yang diberikan di PPTQ Ibnu Abbas,” ujarnya. (E-2)