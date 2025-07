Hadir di Samarinda, GO Ingin Bantu Wujudkan Pendidikan Berkualitas

Ganesha Operation (GO) hadir di Samarinda, Kalimantan Timur.(Dok.Istimewa)

KOMITMEN bimbingan belajar Ganesha Operation (GO) dalam menghadirkan pendidikan berkualitas semakin nyata dengan diresmikannya gedung baru di cabang Samarinda, Kalimantan Timur.

Gedung yang terletak di lokasi strategis yakni Jalan Ir H Juanda No 223, tepat di depan Polsek Samarinda Ulu, ini diharapkan menjadi pusat kegiatan pembelajaran yang lebih nyaman bagi siswa di Samarinda dan sekitarnya.

Acara peresmian ini dihadiri Direktur Utama GO Prof Bob Foster beserta jajaran direksi dan manajemen Kantor Pusat Bandung, Kepala Cabang GO Samarinda Ika, serta tim GO Bontang dan Balikpapan.

Baca juga : Digelar di Bandung, The Champion Race Lahirkan Juara Kompetisi E-Sport Pendidikan

Bob Foster menyatakan gedung baru ini bukan hanya bangunan, tetapi wujud nyata komitmen GO memberikan fasilitas terbaik bagi siswa.

“Kami ingin siswa memiliki motivasi dan mental juara dalam menatap masa depan,” ujarnya, di Samarinda, Selasa (22/7).

Bob menekankan fasilitas yang nyaman dan modern di gedung baru ini diharapkan mampu membangun budaya belajar positif pada generasi muda. “Dengan adanya tempat ini, kami melihat fasilitas ini akan membangun budaya belajar yang semakin berkembang. Untuk membangun bangsa, tidak ada jalan lain, selain pendidikan,” tegas Bob.

Bob menyampaikan sebagai bimbingan belajar yang mengusung konsep tatap muka berbasis teknologi online, pihaknya terus berinovasi dengan menghadirkan fasilitas pembelajaran digital.

Baca juga : Dua Hunian Modern Hadir di Samarinda

Salah satu inovasi unggulannya adalah aplikasi GO Expert yang dapat diakses siswa dan orang tua untuk memantau progres belajar. "Dengan menggabungkan metode tatap muka yang efektif serta dukungan teknologi, kami berkomitmen membantu siswa meraih prestasi, baik dalam penilaian sekolah maupun seleksi perguruan tinggi negeri," ujar Bob.

Bob juga berpesan kepada masyarakat Samarinda agar terus berkomitmen pada pendidikan. Menurutnya, Samarinda memiliki potensi besar, baik dari segi sumber daya alam maupun kualitas masyarakatnya. “Potensi pertanian, perkebunan, hingga tambang di Kalimantan ini hanya bisa berkembang melalui manusia berkualitas dan berpendidikan,” katanya.

Ia menjelaskan dengan diresmikannya gedung baru ini, GO berharap dapat jadi partner belajar terbaik bagi masyarakat Samarinda dalam membina prestasi anak-anak.

"Kepercayaan masyarakat terhadap GO tercermin dari jaringannya yang tersebar di 26 provinsi, 297 kota, dengan total 717 sekretariat. Didukung fasilitas modern, materi pembelajaran relevan, dan teknologi terkini, kami terus memperkuat komitmen menghadapi tantangan pendidikan masa kini," ucap Bob.

Ia juga berharap keberadaan gedung ini memperkuat sinergi antara cabang-cabang GO di Kalimantan Timur. "Kolaborasi dengan tim Bontang dan Balikpapan yang hadir dalam peresmian menunjukkan GO siap berkembang lebih luas menghadirkan layanan pendidikan unggul di berbagai daerah," pungkasnya. (E-2)