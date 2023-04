Komunitas Kejar Mimpi Bangun Jiwa Wirausaha Mahasiswa Polbangtan

KOMUNITAS Kejar Mimpi Bogor mengadakan kegiatan Workshop UMKM bertema 'How To Improve your Business' di Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor Jurusan Peternakan.

Kegiatan tersebut merupakan program kerja yang berfokus pada empat pilar yakni pendidikan, lingkungan, ekonomi dan filantropi sebagai upaya pengabdian masyarakat dari Komunitas Kejar Mimpi Bogor.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menyampaikan setiap inovasi yang dihasilkan merupakan potensi masa depan untuk membuka lapangan pekerjaan.

"Generasi Z juga harus bisa mengikuti perkembangan dari zaman, harus berani menjadi petani yang modern atau mendirikan startup pertanian,” katanya.

Selaras pernyataan Mentan Syahrul, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi menyatakan pentingnya pertanian sebagai sektor prioritas dengan jumlah pintu pasar paling banyak di dunia.

"Pertanian adalah sektor terpenting, untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat sekaligus menjaga stabilitas nasional. Seiring perkembangan zaman, semua pihak diminta aktif mengembangkan pertanian berbasis teknologi atau smart farming,” kata Dedi.



Pengusaha pertanian

Kegiatan berlangsung dengan konsep workshop secara offline bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, dihadiri 50 peserta, yang sebagian besar telah menekuni usaha di bidang pertanian.

Materi pada sesi workshop berkaitan dengan pendaftaran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Nomor Pangan Produksi P-IRT. Diharapkan para peserta workshop memahami tata cara pendaftaran BPOM dan No PIRT sehingga dapat meningkatkan usahanya.

Kegiatan tersebut diawali sambutan ketua pelaksana dan Wakil Wali Kota Bogor H Dedie A Rachim. Selanjutnya penayangan video looping dan video tutorial regis octo rekening ponsel.

Pemaparan materi disampaikan dengan metode dua arah sehingga mahasiswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai tata cara pendaftaran BPOM dan No P-IRT.

Kegiatan tersebut ditutup dengan Chit Chat MC berupa kesan pesan peserta, pengumuman pemenang challenge (IG dan Octo) dan penyerahan hadiah pemenangnya

Fira Yolanda, mahasiswa Jurusan Peternakan Polbangtan Bogor sekaligus anggota dari Kejar Mimpi Bogor, menyampaikan terima kasih kepada Ketua Komunitas Kejar Mimpi, Elsa yang sudah menunjuk kampus Polbangtan Bogor sebagai lokasi dan peserta kegiatan workshop.

"Materi workshop kali ini sangat bermanfaat bagi kami yang baru memulai berwirausaha, sehingga usaha kami dapat berkembang dan mudah diterima konsumen," tandasnya. (N-2)