YELLO Hotel Paskal Bandung Hadirkan Paket Menikah Love is in The Air

PERNIKAHAN merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang dalam suatu hubungan. Namun sebelum menyelenggarakan acara pernikahan dapat dipastikan calon pengantin akan disibukkan dengan berbagai macam persiapan berkaitan momen istimewa tersebut.

Rencana yang telah disusun semenjak lama akan diwujudkan dalam satu hari yang sakral yang diharapkan semuanya berjalan sempurna sesuai dengan harapan.

Untuk itu, YELLO Hotel Paskal Bandung, Hotel yang berlokasi strategis di area Paskal Hyper Square Bandung dengan konsep Street art dan industrial menawarkan Love is in the air. Paket pernikahan ini dibanderol dengan harga Rp15 juta nett untuk 100 orang.

Paket tersebut sudah termasuk venue untuk 4 jam, dekorasi, venue untuk prewedding dan 1 kamar di YELLO Room. Menarik bukan?

"YELLO Hotel Paskal Bandung membantu mewujudkan pernikahan impian bagi pasangan yang hendak menikah dengan ciri khas konsep dari kami yang out of the box. Dengan ballroom kami, yakni Think Big yang dapat menampung hingga 300 orang, kami siap mengakomodir setiap kebutuhan calon pengantin.” Ungkap Popin Karunia Syahri, General Manager YELLO Hotel Paskal Bandung.



Fasilitas



YELLO Hotel Paskal adalah hotel bintang 3 dalam manajemen Ascott Hotels terletak di Jalan Pasir Kaliki no 25, Bandung. Hotel ini dibuka pertama kali pada 27 April 2018 dan diresmikan pada 4 Mei 2018.

Hotel ini berlokasi di dalam Paskal Hypersqure dan terhubung dengan Paskal 23 Mall yang menjadikannya strategis untuk mengunjungi berbagai pusat perbelanjaan dan kuliner. Hanya diperlukan 5 menit dari Stasiun Kereta Bandung untuk mencapai YELLO Hotel Paskal.

Dengan 150 kamar dan 4 ruang rapat berkapasitas 25-300 orang, Hotel ini bisa menjadi tujuan menginap favorit baru para pelaku bisnis, keluarga dan juga wisatawan. Tidak lupa fasilitas seperti Netzone, Gaming Station dan Chill Spot di Lobby serta kolam renang berkonsep Infinity Pool untuk memanjakan para tamu hotel. Wok’N’Tok, restoran 24 jam dari YELLO Hotel Paskal, menawarkan menu kontemporer. (N-2)