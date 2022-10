QNET Bantu Wujudkan Rumah Layak Huni Bagi Warakuwuri di Bali

QNET, perusahaan penjualan langsung mempunyai filosofi RYTHM (Raise Yourself To Help Mankind), yang mempunyai arti bahwa QNET sangat peduli serta berkomitmen membantu meningkatkan kualitas kehidupan sesama masyarakat sehingga lebih sejahtera.

QNET tidak hanya terfokus untuk mencari keuntungan bagi perusahaan saja, tetapi ingin terus berkontribusi memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

Salah satu contohnya adalah QNET bersama Kodim 1611 Badung Bali dalam mewujudkan rumah layak huni bagi warakawuri di lingkungan Kodim 1611 Badung.

"Setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari Tentara Nasional Indonesia. Dalam momentum hari TNI ke 77 tahun ini, QNET dan Kodim 1611 Badung Bali melakukan kolaborasi dalam memperbaiki rumah warakawuri dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni," kata Ganang Rindarko, General Manager QNET Indonesia dalam keterangan, Selasa (11/10).

"Kami ingin memberikan kebahagiaan kepada warakawuri yang secara aktif selalu mendukung almarhum suami dalam menjaga kedaulatan tanah air Indonesia," ujar Ganang.

Acara serah terima rumah setelah selesai direnovasi dan layak untuk dihuni oleh warakawuri di lingkungan Kodim 1611 Badung Bali telah dilaksanakan pada Jumat (7/10)Ganang menambahkan bahwa rumah layak huni memberikan kenyamanan dan kesehatan agar kualitas hidup orang yang tinggal di dalamnya bisa semakin baik.

Dengan kualitas hidup yang baik itu, para penghuninya kemudian dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan membuahkan perbaikan ekonomi bagi semua anggota keluarga. Bahagia diciptakan dari rumah, QNET bersama Kodim 1611 Badung Bali mewujudkannya.

"Selain berpartisipasi untuk mewujudkan rumah layak huni bagi warakaruri, pada momen ulang tahun ke 77 bagi TNI, kami juga memberikan 77 paket yang berisi sembako serta Qberry dan Minyak Buah Merah Plus Virgin Coconut Oil yang merupakan 2 produk baru dari QNET," ujar Gandang.

"Kedua produk ini mendukung kebutuhan nutrisi tubuh yang bisa meningkatkan kebugaran secara keseluruhan dan menjaga kesehatan apabila dikonsumsi secara konsisten," tegas Ganang.

Dandim 1611/Badung, Kolonel Inf Dody Triyo Hadi, S.Sos., M.Si. yang hadir langsung di lokasi mengatakan bahwa renovasi rumah ini adalah ini dalam rangka HUT ke-77 TNI tahun 2022 di samping pula merupakan wujud implementasi perintah harian Kasad.

Dalam perintahnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan TNI AD harus hadir di tengah kesulitan masyarakat dan senantiasa menjadi solusi dengan tujuan untuk membantu masyarakat guna mewujudkan rumah layak huni sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tanggung jawab pimpinan terhadap para anggota dan keluarganya.

Wujud Kodam IX/Udayana menghargai jasa para warakawuri serta bentuk kerja nyata TNI dalam mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya.

Hal ini dibuktikan oleh Kodim 1611/Badung dengan menggelar kegiatan bedah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni bagi Warakawuri.

"Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, renovasi rumah tahun ini kami dibantu oleh QNET yang sebelumnya juga berkolaborasi dengan kami dalam menanam 2.000 bakau di Taman Hutan Raya Ngurah Rai," jelas Kolonel Inf Dody Triyo Hadi.

"Semoga kerja sama ini memberikan manfaat terutama bagi keluarga yang menempati rumah ini. Semoga ruah ini memberikan kebahagiaan bagi penghuninya," tegas Kolonel Inf Dody. (RO/OL-09)